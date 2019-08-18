В Анапу членов Совбеза пригласил его секретарь Николай Патрушев, который является и председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. "Он показал всем нам очень хороший комплекс волейбольный, - оценил Владимир Путин. - Николай Платонович давно занимается этим видом спорта и помогает спортсменам, специалистам, тренерскому составу, медикам, которые работают с нашими сборными, готовят смену. Сейчас вот ребята собираются на чемпионат мира среди молодежи".
Владимир Путин призвал уделять внимание подобным проектам. "По ведомствам прошу, по правительству такой сигнал тоже направить с тем, чтобы не только по линии минспорта, но и там, где возможно, поддержать частной инициативой, это нужно делать для того, чтобы развивать нам физическую культуру и спорт", - пояснил он. "Мы знаем, насколько это важно для здоровья нации, знаем, насколько это важно для решения ключевых задач, в том числе связанных с увеличением продолжительности жизни в стране, со здоровьем граждан Российской Федерации и с достижением тех высот в профессиональном спорте, о которых мечтают все любители спорта, все болельщики по разным видам спорта с тем, чтобы мы могли организовывать эти мероприятия подобного рода так, как это было в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, Олимпийских игр, чтобы и по другим видам спорта мы были на самых заметных, значимых рубежах и радовали бы наших болельщиков", - указал глава государства.
До совещания Совбеза его члены посетили "Волей Град" - главный центр подготовки национальных команд России по классическому и пляжному волейболу. Здесь проводят сборы команды суперлиги и высшей лиги, а также сборные резерва. Владимир Путин и Дмитрий Медведев осмотрели площадки, где тренируются волейбольные команды, а также условия, в которых живут спортсмены, и зашли в храм святителя Николая Чудотворца. Президент и премьер-министр осмотрели, в частности, зал, где тренировались дети, и заглянули на одну из открытых спортивных площадок, где девушки играли в пляжный волейбол. "Как, нравится?" - спросил Путин. "Лучшей базы, я думаю, и в Европе нет. Условия шикарные, - сравнил куратор молодежных сборных по пляжному волейболу Дмитрий Федотов. - Мы сюда приезжаем практически каждый раз, как домой - отличное проживание, отличное питание, отличные корты, тренажерный зал. Все на самом высоком уровне".
"Песок-то особенный тут?" - поинтересовался Медведев. "Песок здесь хороший", - последовал ответ. Как пояснил один из сопровождавших - из специального карьера. "В Сочи такой же", - заметил президент. "Хотя играть нам часто приходится далеко не на таком песке", - сравнил Федотов. И также рассказал, что в "Волей Град" есть возможность круглогодичной подготовки на песке, даже зимой.
Летчики "Уральских авиалиний", которые спасли пассажиров и экипаж самолета, посадив его на кукурузное поле в Подмосковье, теперь - Герои России. Остальные члены экипажа получат ордена Мужества. Об этом Владимир Путин объявил, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Анапе. "И командир воздушного судна, и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сказал глава государства. "Надеюсь, что таких происшествий у нас будет как можно меньше, хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило", - заявил он, добавив, что можно быть удовлетворенными качеством подготовки летного состава этой компании.