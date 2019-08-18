В конце прошлой недели президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности в Анапе. Постоянные члены Совбеза смогли не только обсудить актуальную политическую повестку дня, но и ознакомиться с новым волейбольным спортивным комплексом.

В Анапу членов Совбеза пригласил его секретарь Николай Патрушев, который является и председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. "Он показал всем нам очень хороший комплекс волейбольный, - оценил Владимир Путин. - Николай Платонович давно занимается этим видом спорта и помогает спортсменам, специалистам, тренерскому составу, медикам, которые работают с нашими сборными, готовят смену. Сейчас вот ребята собираются на чемпионат мира среди молодежи".

Мы знаем, насколько это важно для здоровья нации, знаем, насколько это важно для решения ключевых задач

Владимир Путин призвал уделять внимание подобным проектам. "По ведомствам прошу, по правительству такой сигнал тоже направить с тем, чтобы не только по линии минспорта, но и там, где возможно, поддержать частной инициативой, это нужно делать для того, чтобы развивать нам физическую культуру и спорт", - пояснил он. "Мы знаем, насколько это важно для здоровья нации, знаем, насколько это важно для решения ключевых задач, в том числе связанных с увеличением продолжительности жизни в стране, со здоровьем граждан Российской Федерации и с достижением тех высот в профессиональном спорте, о которых мечтают все любители спорта, все болельщики по разным видам спорта с тем, чтобы мы могли организовывать эти мероприятия подобного рода так, как это было в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, Олимпийских игр, чтобы и по другим видам спорта мы были на самых заметных, значимых рубежах и радовали бы наших болельщиков", - указал глава государства.

До совещания Совбеза его члены посетили "Волей Град" - главный центр подготовки национальных команд России по классическому и пляжному волейболу. Здесь проводят сборы команды суперлиги и высшей лиги, а также сборные резерва. Владимир Путин и Дмитрий Медведев осмотрели площадки, где тренируются волейбольные команды, а также условия, в которых живут спортсмены, и зашли в храм святителя Николая Чудотворца. Президент и премьер-министр осмотрели, в частности, зал, где тренировались дети, и заглянули на одну из открытых спортивных площадок, где девушки играли в пляжный волейбол. "Как, нравится?" - спросил Путин. "Лучшей базы, я думаю, и в Европе нет. Условия шикарные, - сравнил куратор молодежных сборных по пляжному волейболу Дмитрий Федотов. - Мы сюда приезжаем практически каждый раз, как домой - отличное проживание, отличное питание, отличные корты, тренажерный зал. Все на самом высоком уровне".

"Песок-то особенный тут?" - поинтересовался Медведев. "Песок здесь хороший", - последовал ответ. Как пояснил один из сопровождавших - из специального карьера. "В Сочи такой же", - заметил президент. "Хотя играть нам часто приходится далеко не на таком песке", - сравнил Федотов. И также рассказал, что в "Волей Град" есть возможность круглогодичной подготовки на песке, даже зимой.

Официально

Летчики "Уральских авиалиний", которые спасли пассажиров и экипаж самолета, посадив его на кукурузное поле в Подмосковье, теперь - Герои России. Остальные члены экипажа получат ордена Мужества. Об этом Владимир Путин объявил, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Анапе. "И командир воздушного судна, и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сказал глава государства. "Надеюсь, что таких происшествий у нас будет как можно меньше, хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило", - заявил он, добавив, что можно быть удовлетворенными качеством подготовки летного состава этой компании.