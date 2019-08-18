Разин попросил Зеленского разрешить ему навестить Нину Кирсо

Создатель музыкального проекта "Ласковый май", певец, политик и продюсер Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему посетить страну. Сделал это музыкант посредством своего Instagram.

Указывая, что цель визита - навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Которая находится в коме и лежит сейчас в одной из больниц Полтавы.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо", - пишет Разин. Поясняя, что его не пускают в страну "по указанию бывшего президента Украины".

"Володя, она (Кирсон - "РГ-Кинократия") лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - призывает Разин.

Нина Кирсо родилась 4 августа 1963 года в Полтаве. Работала в группе "Олимпия", аккомпанирующем составе Михаила Муромова. Параллельно музыканты записывали свои композиции. В 1988 году коллектив взял название "Фристайл", начал выступать самостоятельно. При этом дебютный магнитоальбом, "Получите!", записывался в Полтаве - родном городе большинства музыкантов. Позже в группу влился еще один полтавчанин - Вадим Казаченко.

1 июня 2018 у Кирсо случился тяжелый инсульт третьей степени. Артистка была доставлена в реанимацию, перенесла несколько операций и с тех пор пребывала в коме.

Ранее сообщалось, что представитель Юры Шатунова опроверг отречение певца от "Ласкового мая". Заверив, что скандал вокруг "Белых роз" - инициатива Разина. Которому, вероятно, понадобился пиар.