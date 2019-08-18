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В преддверии нового учебного года в крупных городах возрастает спрос на съемное жилье. Студенты стремятся найти варианты подешевле. Однако повышенный спрос - за последний месяц он вырос на 10-15 процентов, по данным портала "Мир квартир", - сказывается и на стоимости аренды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены выросли на 5-7 процентов за последний месяц, рассказал "РГ" генеральный директор портала Павел Луценко: "Сейчас на рост ставок влияет начало делового сезона. Люди возвращаются из отпусков, студенты - к началу учебного года, поэтому рынок аренды в крупных городах оживляется".

За последние пять лет аренда квартир подорожала только в 27 российских городах, а в 46 городах цены на аренду даже снизились

Самый большой рост стоимости съемного жилья за месяц отмечен в Казани и Новосибирске (более чем на 7 процентов). Средняя цена месячной аренды однокомнатной съемной квартиры в Казани сейчас превышает 18 тысяч рублей, в Новосибирске - 13,5 тысячи рублей.

В среднем по стране аренда однокомнатной квартиры стоит 13 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной - 18 тысяч, трехкомнатной - 25 тысяч. Дороже всего ожидаемо аренда однокомнатной квартиры в Москве и Санкт-Петербурге (41,9 тысячи и 25,7 тысячи рублей соответственно).

Фото: Сергей Куксин
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Самая дорогая аренда помимо Москвы и Санкт-Петербурга характерна для "крайнего Севера" (ЯНАО, ХМАО, Якутии и Тюменской области) - от 25 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и "крайнего Юга" - Краснодарского края и Крыма (17,8 тысячи и 20,8 тысячи рублей соответственно). К ним примыкает пара экономически благополучных регионов - Свердловская область (17,7 тысячи) с крупнейшим после столиц городом-миллионником Екатеринбургом и Татарстан (16 тысяч рублей), а также Дальний Восток (Приморский и Хабаровский края) - 16,2 тысячи и 14,6 тысячи рублей соответственно.

Август и начало осени - традиционно высокий сезон на рынке жилья, в том числе и арендного. Причем факторов, влияющих на рост стоимости аренды, в этом году несколько: это и размер ипотечных ставок, и повышение цен на первичном и вторичном рынке, связанное с переходом на эскроу-счета, пояснили в проекте "Недвижимость Mail.ru".

Постепенное увеличение цен уже оказывает существенное влияние на потребительское поведение: спрос смещается в сторону более дешевых вариантов жилья. Так, в "Авито Недвижимость" подсчитали, что всего за месяц (в июле в сравнении с июнем) спрос на однокомнатные квартиры по стране вырос на два процентных пункта - до 62,4 процента от общего объема. "Такой большой доли однокомнатных квартир в общей структуре спроса не было ни разу за последние пять лет", - подчеркивают в сервисе.

Студенты, чтобы сэкономить, снимают жилье в складчину: в тематических группах в соцсетях можно увидеть объявления о поиске, например, двухкомнатной квартиры с бюджетом до 35-40 тысяч рублей, которые можно разделить между несколькими арендаторами. "Тем не менее в последнее время все чаще замечаю в тех же группах, что личное пространство и уют (светлые интерьеры, минимум мебели) приоритетнее, чем, собственно, стоимость - многие молодые люди готовы переплачивать за отдельную квартиру с удобным расположением и свежим видом", - рассказала Екатерина Устюгова, главный редактор проекта "Недвижимость Mail.ru".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Еще одна интересная тенденция последнего времени - откровенность соискателей. Часто стали встречаться объявления: "Мы студенты музыкального училища и, да, мы играем на инструментах, но соблюдаем все правила и следим за часами". Или: "Курим, но строго вне квартиры, иногда приглашаем друзей". Это хороший фильтр и для арендаторов, и для арендодателей, которые знают, чего ожидать от сделки.

В отдаленных от Центральной части России регионах студенты стали чаще в складчину арендовать дома вместо квартир. Жить так просторнее. В некоторых регионах это еще и дешевле. Самые дешевые дома находятся в Забайкальском крае - всего 7700 рублей в месяц. За 10-13 тысяч рублей можно снять дома в Ивановской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Астраханской, Саратовской и Амурской областях, Хакасии и Удмуртии.

При этом за последние пять лет аренда квартир подорожала только в 27 российских городах, а в 46 городах цены на аренду даже снизились, сообщили в сервисе Domofond.ru.

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