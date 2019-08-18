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18.08.2019 13:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чем "Новая Опера" удивит в новом сезоне

Текст: Мария Бабалова
Традиционно первым из столичных музыкальных театров сезон начинает "Новая Опера" имени Е.В. Колобова. За год до юбилейного 30-го сезона она предполагает выпустить совсем немного премьер, явно больше сосредоточившись на процессе существенного обновления коллектива. И что особенно приятно отметить в контексте и нашей, и мировой театральной жизни, делает это спокойно, без скандалов, в рабочем порядке.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Самое, быть может, значимая кадровая перестановка в преддверии праздничного сезона, посвященного не только 30-летию театра, но и 75-летию со дня рождения знаменитого дирижера Евгения Колобова, ставшего основателем и первым художественным руководителем "Новой Оперы", это смена главного дирижера. С нынешнего сезона этот пост займет известный музыкант Александр Самоилэ вместо англичанина Яна-Латема-Кёнига, который занимал эту должность семь лет. Теперь же полюбившийся и артистам, и многим поклонникам театра господин Кёниг будет находиться в статусе главного приглашенного дирижера, при этом сохранив за собой обязанности председателя художественно-творческой коллегии "Новой Оперы".

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Значительно пополнится команда и ведущих солистов. В Москву перебираются сразу трое ключевых певцов знаменитого Пермского театра оперы и балета имени Чайковского - сопрано Зарина Абаева, тенор Борис Рудак, баритон Константин Сучков. Это событие яркое свидетельство тому, что после отъезда из Перми Теодора Курентзиса труппа театра стала мгновенно разваливаться. Что, правда, привело к усилению "Новой Оперы", а в дальнейшем, надо думать, не только ее одной. Также из Новосибирска переезжает в Москву баритон Павел Янковский, замеченный еще и в спектаклях Мариинского театра. Большой театр на "Новую Оперу" в начинающемся сезоне меняет и тенор Станислав Мостовой, который совсем недавно дебютировал в заглавной партии современной оперы "Пушкин" Константина Боярского.

Что касается премьер, то в нынешнем сезоне их будет лишь две. Первой работой в новой должности для Самоилэ станет редко исполняемая опера Джузеппе Верди "Стиффелио", что на площадке традиционного "Крещенского фестиваля" сначала прозвучит в концертном исполнении, а под занавес сезона запланирована и полноценная ее премьера в постановке режиссера Екатерины Одеговой, автора таких спектаклей "Новой Оперы", как "Саломея", "Фауст" и "Поругание Лукреции". А первой и сразу мировой премьерой сезона станет в ноябре опера успешного современного композитора Алексея Шелыгина "Продавец игрушек", созданная по модному роману Виктора Добросоцкого. Недавно на этот сюжет был снят фильм с Пьером Ришаром.

Фото: Natalia Voronova.
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Либретто для двухчасовой оперы с антрактом на шесть персонажей написал Кирилл Крастошевский, а за постановку отвечают режиссер Алексей Вэйро и дирижер Александр Жиленков. Этот спектакль, где все происходящее с первой до последней ноты будет комментировать хор очаровательных игрушек, по замыслу авторов должен быть интересен и детям, и взрослым. Как рассказал Шелыгин, ему было интересно работать именно с новым сюжетом, а не с хорошо знакомыми классическими образами, учитывая, что современная добрая сказка сегодня редкая история. И композитор обещает, что писал партитуру, условно говоря, не "авангардным языком", хотя и считается одним из лучших учеников Эдисона Денисова.

Премьера концертного цикла из трех вечеров "Итальянские эпизоды", где прозвучали камерные произведения Россини, Беллини, Доницетти, Верди, Тости, Масканьи, Пуччини, Респиги и других менее известных авторов, только что состоялась. За роялем директор "Новой Оперы" Дмитрий Сибирцев и Анна Ситникова. Хитовые и не очень итальянские миниатюры исполнили практически все ведущие солисты театра. И тут выяснялось, песни, казалось бы, требующие легкости и простоты интерпретации, поддались далеко не всем. Как ни странно, многие из певцов пели, заглядывая в шпаргалку, что, естественно, отразилось на качестве исполнения. Удачно выступили относительно недавно присоединившиеся к труппе Анастасия Лепешинская и Кристина Бикмаева, а также Алексей Богданчиков. Но, конечно, наибольший успех сопутствовал трем тенорам "Новой Оперы" - Георгию Васильеву, Богдану Волкову и Алексею Татаринцеву, и это создало хорошее настроение для работы в новом сезоне.

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