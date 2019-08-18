"Локомотив" добился волевой победы над "Динамо"

Вице-чемпион страны "Локомотив" обыграл на чужом поле в столичном дерби "Динамо" - 2:1. Решающий мяч уже в концовке забил Антон Миранчук.

"Бело-голубые" провели мощную трансферную компанию этим летом. Куплено более десяти футболистов стоимостью свыше 30 миллионов евро. Но результата пока нет. При этом не сказать, что динамовцы играют плохо. Просто им не хватает стабильности и везения. Плюс тренерскому штабу во главе с Дмитрием Хохловым никак не удается наладить действия в обороне.

Ну а "Локомотив" - одна из самых сыгранных команд нашего чемпионата. Состав у Юрия Семина почти не изменился с прошлого сезона, если не считать уход Мануэла Фернандеша. Более того - он усилился. К примеру, на неделе "железнодорожники" объявили о переходе Луки Джорджевича. Черногорец остался в запасе на матч с "Динамо", но вышел во втором тайме.

А начиналось для хозяев все как нельзя лучше: уже на третьей минуте новичок "бело-голубых" Максимилиан Филипп открыл счет, поразив ворота Гилерме ударом со штрафного. Впрочем, еще в первом тайме "Локомотив" восстановил равновесие. Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти за снос Гжегожа Крыховяка. Алексей Миранчук не промахнулся - 1:1.

Во второй половине команды стали чаще угрожать воротам друг друга. Удачливее оказался "Локомотив": уже на 82-й минуте Антон Миранчук элегантно обыграл в чужой штрафной одного из защитников и отправил мяч в сетку.

Одержав третью победу подряд, "Локомотив" с 13-ю очками поднялся на второе место. Отставание от лидера чемпионата "Зенита" составляет лишь один балл. Что касается "Динамо", то команда Хохлова опустилось в зону переходных встреч - на 13-ю строчку.

В других матчах дня "Рубин" дома обыграл "Арсенал" 1:0, а "Уфа" одолела "Ростов" 2:0.