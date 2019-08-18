Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом в Москве

В аварии с участием автобуса на востоке Москвы пострадали 15 туристов из КНР. Такие данные со ссылкой на собственные источники приводит "Интерфакс".

ДТП произошло на пересечении Шоссе Энтузиастов с 1-й Владимирской улицей. Судя по кадрам видеонаблюдения, водитель автобуса, в котором находились более 30 гостей из Китая, не сумел остановиться на красный свет в общем потоке. Автобус объехал два остановившихся ряда машин и ударился в столб.

Сейчас всех пострадавших осматривают медики. Причины аварии уточняются.