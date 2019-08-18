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18.08.2019 18:54
Проект: В регионах

Награждены победители конкурса "Калуга в цвету"

16 августа состоялась церемония награждения победителей конкурса "Калуга в цвету". В мероприятии приняли участие Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, депутаты Городской Думы Калуги, представители Городской управы и жители.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Число участников конкурса растет из года в год, всего в шести номинациях наградили 35 победителей.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил и поздравил участников.

Фото: Калужская городская Дума
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"Благодаря вашим усилиям наш город стал еще более красивым и уютным. Городские власти стремятся вернуть нашей милой Калуге звание "Зеленый город", отрадно, что многие калужане также активно участвуют в этой работе. С каждым годом растет число участников конкурса, все больше калужан стремятся украсить свои дворы зелеными насаждениями, сажают цветы и кустарники, обустраивают клумбы и цветники, - подчеркнул Александр Иванов. - Особо хочу отметить активистов территориальных общин - они не только вносят огромный вклад в дело благоустройства города, но и заботятся об озеленении дворовых территорий и микрорайонов".

Для участников и гостей мероприятия творческими коллективами нашего города был подготовлен праздничный концерт.Награждены победители конкурса "Калуга в цвету".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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