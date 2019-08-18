В столичные суды было подано три иска к организаторам несогласованной акции в Москве 27 июля из-за ущерба причиненного массовыми беспорядками. Общий ущерб оценивается более чем в 13 миллионов рублей. В частности, иски поступили от ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги" и ООО "АНКОР".

"В Коптевский районный суд поступил иск ГУП "Мосгортранс" к И. Яшину, А. Соловьеву, Ю. Галяминой, Л. Соболь, И. Жданову, В. Милову, А. Навальному, О. Степанову, Г. Албурову о взыскании убытков", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере 1 млн 218 тысяч рублей. Как указывает истец, 27 июля 2019 года в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки. Простой транспортных средств произошел из-за перекрытия проезжей части участниками несогласованной акции в разных частях города. Как пояснили в "Мосгортрансе", если не подавать иски из-за сбоев движения, отвечать будут водители и их руководители - все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идет разбор.

Также в Коптевский суд поступил иск от ГБУ "Автомобильные дороги" к тем же ответчикам о возмещении убытков и материального ущерба на сумму 11 млн 468 тысяч рублей. В частности, по данным истца, он понес убытки в связи с выделением грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения на сумму 235 541 рубль. Еще 434 472 рубля ушли на мероприятия по уборке улиц, на которых проходили несогласованные акции. Самая большая часть ущерба - почти 11 млн рублей - пришлась, по подсчетам истца, на повреждение малых архитектурных форм и элементов обустройства объектов дорожного хозяйства.

Кроме того, в Тушинский районный суд поступил иск от компании ООО "АНКОР". По данным истца, 27 июля 2019 года он был вынужден приостановить с 10 до 20 часов работу своего заведения общепита на Тверской улице для сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям. По мнению истца, ему был причинен ущерб в виде упущенной выгоды, поэтому он просит взыскать с ответчиков солидарно денежные средства в размере 551 847 рублей.

Несогласованные с властями акции прошли в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. Всего полицией было задержаны около 1,7 тыс. участников.