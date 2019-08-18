Выход в четвертьфинал Никиты Лямина и Тараса Мыськива стал лучшим результатом наших команд на домашнем этапе "Мирового тура" по пляжному волейболу элитной категории "4 звезды". На стадии топ-8 россияне уступили соперникам из Латвии Александру Самойлову и Янису Смединьшу - 18:21, 26:24, 12:15.

Соревнования "Мирового тура" проходили в столичных "Лужниках" на тех же песчаных кортах, что и чемпионат Европы 5-11 августа. На континентальном первенстве Илья Лешуков и Константин Семенов добились "серебра", однако по классу участников этот турнир объективно был ниже уровнем, чем последовавший за ним мировой "саммит".

Приезд команд из Бразилии и США кардинально изменил расклад сил. К примеру, медалисты Евро-2019 Лешуков и Семенов в 1/8 финала не справились с южноамериканцами Бруно Шмидтом и Эвандро - 15:21, 22:24. А вот наших действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в раунде топ-16 огорчили все те же прибалты Самойлов и Смединьш, в итоге добравшиеся до финала, - 21:19, 23:25, 15:12. В решающем матче латвийцы обыграли бразильцев Алисона и Альваро Фильо - 21:12, 21:16. У девушек в борьбе за титул Анук Верже-Депре - Джоана Хайдрих (Швейцария) победили Тайяну Лиму и Талиту из Бразилии - 21:18, 16:21, 15:8.