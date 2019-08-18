Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет

Один из фигурантов дела о массовых беспорядках Кирилл Жуков обвинен в насилии в отношении представителя власти. Это часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство. Само дело Кирилла Жукова выделили в отдельное производство. По версии следствия, Жуков на митинге 27 июля пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема.

Кроме дела Жукова в отдельное производство выделено и дело Евгения Коваленко, которого обвиняют в том, что он кинул мусорную урну в омоновца на акции 27 июля. У него также обвинение в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

На сегодняшний день в объединенном уголовном деле 13 фигурантов. И 12 из них находятся под стражей.