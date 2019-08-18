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18.08.2019 07:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет

Текст: Наталья Козлова

Один из фигурантов дела о массовых беспорядках Кирилл Жуков обвинен в насилии в отношении представителя власти. Это часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.

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Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство. Само дело Кирилла Жукова выделили в отдельное производство. По версии следствия, Жуков на митинге 27 июля пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема.

Кроме дела Жукова в отдельное производство выделено и дело Евгения Коваленко, которого обвиняют в том, что он кинул мусорную урну в омоновца на акции 27 июля. У него также обвинение в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

На сегодняшний день в объединенном уголовном деле 13 фигурантов. И 12 из них находятся под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
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