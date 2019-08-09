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09.08.2019 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число арестованных по делу о беспорядках 27 июля достигло одиннадцати

Текст: Наталья Козлова
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Басманный суд Москвы арестовал Айдара Губайдулина и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве на несанкционированной акции 27 июля. Губайдулин останется под стражей до 9 декабря, Фомин - до 8 октября.

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Одним из оснований для ареста Губайдулина, выпускника МФТИ, проживающего в Москве, стала фотография, на которой запечатлено, как он замахивается пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии.

"Действия Губайдулина являются тяжкими по отношению к массовой безопасности граждан", - заявил представитель СК.

Ранее в СК заявили, что Фомин "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков". По версии следствия, он ушел с акции, "взяв на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление". СК объявил Фомина в розыск в начале недели, и спустя несколько дней он сам явился к правоохранителям.

Адвокаты просили на время следствия отправить Губайдулина и Фомина под домашний арест, однако суд удовлетворил требования прокурора и постановил обоих заключить под стражу.

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Количество арестованных по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей достигло 11. Под стражей уже находятся Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев.

Также расследуется уголовное дело об угрозах в интернете в адрес родственников полицейских. По этому делу арестован Виталий Синица.

Всего же столичные суды назначили административный арест к 89 участникам акции 27 июля.

По информации пресс-службы Мосгорсуда, за период с 29 июля по 9 августа в московские суды поступили 1199 дел об административных правонарушениях, возбужденных по событиям 27 июля. Из этого числа рассмотрены и назначены следующие наказания: 89 - аресты, 6 - обязательные работы, 704 - штрафы. Небольшая часть материалов возвращена, более 390 еще на рассмотрении, рассказал представитель пресс-службы.

Прокуроры будут пресекать действия организаторов и участников незаконных акций

По событиям 3 августа в суды поступило 716 дел. "Из них уже рассмотрено и назначены следующие наказания: 24 - аресты, 176 - штрафы, 2 - обязательные работы. Небольшая часть возвращена, по остальным (так же, как и по оставшимся материалам по событиям 27 июля) назначены слушания на август в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы", - подчеркнули в Мосгорсуде.

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