В аварии с автобусом под Тулой пострадали 13 человек

После ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса госпитализированы восемь человек - в том числе ребенок, сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области. Еще четыре человека отпущены домой для амбулаторного лечения. По данным УМВД по Тульской области, один человек погиб.

- Состояние пострадавших стабильное. Четыре человека с травмами различной степени тяжести находятся в Ефремовской районной больнице. В их числе ребенок. Трое пострадавших доставлены в Щекинскую ЦРБ, еще один - в клиническую больницу скорой помощи в Туле, - рассказали в региональном минздраве.

Авария произошла в субботу вечером в Тепло-Огаревском районе. По данным МЧС, в 18.03 на трассе Лопатково-Ефремов столкнулись Kia и микроавтобус Volkswagen. По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу, он погиб. В междугородном автобусе находилось 18 человек, сообщили ТАСС в полиции. Для извлечения пострадавших спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент.