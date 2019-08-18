Все происходящее на московских бульварах в минувшую субботу напоминало передвижную пресс-конференцию с многочисленными площадками. И как заметил пикетчик Илья Азар окружившим его журналистам: "Вас 50, а я один". Стоило только телекамере приблизиться к человеку с плакатом, тут же налетали собратья из других СМИ. То ли к Григорию Явлинскому, то ли к Николаю Сванидзе, то ли к Евгению Бунимовичу, и тут же начинали сыпаться вопросы. Чего вы добились? Что думаете делать до 8 сентября? Как оцениваете сегодняшнюю активность? Не надо ли Сергею Митрохину сняться с выборов?

Информация о том, что шествие оппозиции по Бульварному кольцу в поддержку незарегистрированных кандидатов не согласовано, видно, дошла до москвичей вовремя. Они занялись другими делами, а сюда большей частью пришел народ, что называется, по службе. Штабисты и волонтеры оппозиции - постоять у памятника с плакатом. Молодые люди из движения "Бессрочный протест" вышли, как и прежде, побузить и обратить на себя внимание. Полицейские - обеспечить безопасность протестующих. Были тут, конечно, и некоторые незарегистрированные кандидаты. Они не просто не сумели собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку, но в их подписных листах оказались еще и подписи умерших москвичей. Это выявил Мосгоризбирком, который они сейчас обвиняют во всех смертных грехах. Подтвердил и ЦИК (беседу с зампредседателя Центризбиркома Николаем Булаевым читайте на стр. 9). Документы с подделками передаются сейчас в Следственный комитет РФ. Тем не менее немногочисленные участники субботней акции продолжали требовать индульгенции и, несмотря ни на что, зарегистрировать для участия в выборах всех.

Бородатый, неряшливо одетый мужчина, нашел в пишущей братии и зеваках благодарную аудиториюи артистично произносил речи, переходя от памятника к памятнику - от Высоцкого к Крупской, затем - к Шухову и обратно

На Страстной бульвар одной из первых вышла с плакатом незарегистрированная кандидатка Елена Русакова. Напомним, она сдала в окружную комиссию 5175 подписей, однако после проверки 1205 из них были признаны недействительными. После жалоб в ЦИК и Мосгоризбирком 314 подписей ей восстановили, но доля брака все равно оказалась слишком высокой и в регистрации ей было отказано. Почти рядом с Русаковой встал мужчина с плакатом "Свободу политзаключенным". На вопросы журналистов он ответил: "Из Краснодара я. Меня эта Мосгордума абсолютно не волнует. Хочу поддержать оппозицию". Полицейские попросили его отойти на положенные между пикетами 50 метров. Другого молодого человека с косичкой и с плакатом "MOSCOW 2019=SELMA 1965" организаторы акции сочли провокатором. Попытались выяснить, что он хочет сказать своим лозунгом. В ответ тот надменно посоветовал читать Википедию…

Еще одна женщина с плакатом страстно нахваливала обступившим ее западную систему демократии. Там, по ее мнению, свободы больше - можно выходить и протестовать по любому поводу и без повода. Слушающие принимали это за чистую монету, и, похоже, никто не хотел вспоминать ни про резиновые пули, ни про выбитый глаз, ни про водометы и слезоточивый газ. Вот такое сложилось сообщество пикетчиков и снимающих их журналистов и блогеров. Бородатый, неряшливо одетый мужчина нашел в пишущей братии и зеваках благодарную аудиторию и артистично произносил речи, переходя от памятника к памятнику - от Высоцкого к Крупской, затем к Шухову и обратно.

Можно все это назвать еще хроникой пикирующихся журналистов. На фоне штабистов и волонтеров они сильно выделялись своей видеотехникой и желтыми жилетками. Тут и Би-би-си, и немецкие телеканалы, и телевидение Швеции, Польши… Время от времени представители разных изданий затевали между собой словесную перепалку. В последние дни у некоторых журналистов независимых СМИ явно начали сдавать нервы и от них все чаще стали слышны даже оскорбления в адрес своих коллег: "Сволочи, подонки...".

Но были участники "мирной и интеллигентной акции" и покруче журналистов. Например, одна из девушек вышла с плакатом:

"Ах, у ели злые волки!".

На вопрос, что она хотела этим сказать, вразумительного ответа не последовало. И вот такое интеллигентное и не очень сообщество бродило в субботу по Бульварному кольцу. Огорчало одно: никто ни на плакаты, ни на перепалку его участников между собой не обращал никакого внимания. И вот тут-то группа молодых людей - человек 50, двинула на Старый Арбат, выкрикивая на ходу политические лозунги.

Раз прошли по туристической улочке, повернули обратно, снова прошли… Сплошное разочарование. Полицейские - ноль внимания. Тогда они стали громко кричать им прямо в лицо: "Не служи уродам, полиция с народом". Ну, и одного из участников акции, Дмитрия Батуро из "Бессрочного протеста", все-таки задержали. Это было встречено с нескрываемым восторгом. "Вот оно, началось!" - бросилась в гущу событий молодая корреспондентка с микрофоном в руках. Других задержаний не случилось. Желание превратить бессмысленное кружение в несогласованное шествие и мечта "о мирном перевороте власти" как-то вдруг улетучились.

Дмитрий Гусев, политолог, так прокомментировал итог этой бесстрастной субботы: "Совершенно надуманная тема, с которой выступала оппозиция, и большинство москвичей поняли это, как и то, что непонятно, зачем их вообще пытались вывести на улицы, за что и за кого призывали выступать". Другой политолог, Павел Данилин, добавил: "Этого следовало ожидать. Было очевидно, что участники прежних несанкционированных акций не присоединятся к коммунистам на проспекте Академика Сахарова, будут ходить сами по себе по Бульварному кольцу". По мнению Данилина, полиция вела себя профессионально и вежливо. Ее не могли вывести из себя ни совершенно хамское отношение, ни песни типа "Хоп, мусорок", ни кричалки "Мусора - позор России". Это переключение внимания на сотрудников правоохранительных органов, по мнению политолога - лишнее свидетельство того, что им уже не до сути протеста.

Тем временем

Коммунисты проходят в Мосгордуму мимо пикетов

Митинг коммунистов на проспекте Академика Сахарова, согласованный с городскими властями и прошедший перед началом пикетирования, собрал около 6 тысяч человек. Его центральным событием стала речь главы КПРФ Геннадия Зюганова, которая, по мнению политологов, разочаровала организаторов так называемых прогулок по бульварам. Лидер коммунистов не просто дал понять, что не намерен ходить под ее кричалки.

Митинг коммунистов на проспекте Академика Сахарова собрал около 6 тысяч человек. Фото: Сергей Куксин.

Он прямо заявил: "Нам не нужны кукловоды из американского конгресса". "Надо защититься от оракулов, которые тащат нас под звездно-полосатым флагом для того, чтобы мы своими руками намылили веревку и задушили любимую державу". Зюганов еще раз подчеркнул: да, коммунисты имеют свою позицию, которая не совпадает с той, которой придерживаются власти. Тем не менее у них серьезная парламентская партия, имеющая большую поддержку в обществе и которая с помощью выборов намерена не только увеличить свои возможности влиять на положение дел в стране, но и не боится брать на себя ответственность за это.

Он резко критиковал власть и "Единую Россию". За то, что, по его информации, ежегодно в стране все последние пять лет продается на 20 триллионов рублей в год нефти, газа, золота, металлов, алмазов, леса, а в бюджете государства ни разу не было больше восьми - все остальное рассовывается по карманам и прячется в офшорах. В противовес этому, сказал Зюганов, коммунисты подготовили бюджет развития на 25 триллионов. Под этот бюджет, по его словам, готовы 12 законов, которые позволят направить все ресурсы страны на пользу и интересы каждого труженика. Но именно в честных выборах Зюганов видит фундамент для сплоченности всех государственно-патриотических сил.

Говоря же о Мосгордуме, Вадим Кумин, кандидат от КПРФ по восьмому избирательному округу, куда входят районы Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол, пообещал, что когда коммунисты пройдут в столичный парламент: "Это будет сильный законодательный орган действенного контроля за мэрией".