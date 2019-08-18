Гидрометцентр передал новое предупреждение о непогоде для Приморья

Паводковая ситуация в Приморье будет оставаться сложной в ближайшие два-три дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неблагоприятный прогноз связан с подъемом уровня рек, возможно подтопление населенных пунктов и объектов инфраструктуры, сельхозугодий.

"Опосредованное влияние тайфуна "Кроса" плюс естественные синоптические условия обусловливают мощные осадки. В некоторых пунктах Приморья за сутки выпало до 125 миллиметров осадков <...> До 18 августа на реках северных, южных и западных районов Приморского края продолжится формирование дождевого паводка. В общем, пока там ситуация неспокойная", - сказал Вильфанд.

По его словам, тайфун поворачивает на восток, в Японское море. Это хорошо, иначе ситуация было бы более сложной.

Как прогнозирует Примгдромет, сегодня паводок приведет к выходу из берегов рек Комиссаровки в Ханкайском районе и Мельгуновки в Хорольском районе с обширным наводнением.

Сегодня ночью из берегов уже вышли три реки в Уссурийском городском округе. В администрации округа создано 30 комиссий по обследованию объектов, пострадавших от паводка.