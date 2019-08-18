Несколько десятков человек эвакуированы из-за паводка в Приморье

О 58 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Большинство эвакуированных из Октябрьского района края. Несколько человек из Уссурийска. Женщина и трое детей находятся в пункте временного размещения в Лесозаводском городском округе. Более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельниково. В городе Дальнереченск организованы пять пунктов размещения, которые готовы принять до 200 человек.

Эвакуация началась в связи с подтоплением территорий в результате тайфуна "Кроса. Он принес около 70 процентов месячной нормы осадков. Подтоплено около 530 придомовых территорий. Режим ЧС введен в семи районах края.

По словам главы приморских синоптиков Бориса Кубая, сейчас "Кроса" уходит из Приморья, но всю предстоящую неделю дожди еще будут идти над территорией края.