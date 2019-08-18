В Бурятии организованы работы по тушению шести лесных пожаров

По данным на утро воскресенья на территории Бурятии замечены шесть лесных пожаров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства.

Организовано тушение трех пожаров, дотушивание одного в Северо-Байкальском районе и двух - на особо охраняемых природных территориях: в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике.

Всего в республике горят леса на территории в 2219 гектаров. Борьбой с ними заняты 265 специалистов лесной охраны, а также пожарные - десантники и лесопользователи. Привлечено 14 единиц техники.

Под космическим мониторингом находятся шесть термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности и не угрожают населенным пунктам.

Режим ЧС по-прежнему действует в Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка.