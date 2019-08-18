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18.08.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии организованы работы по тушению шести лесных пожаров

Текст: Ольга Журман

По данным на утро воскресенья на территории Бурятии замечены шесть лесных пожаров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства.

Организовано тушение трех пожаров, дотушивание одного в Северо-Байкальском районе и двух - на особо охраняемых природных территориях: в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике.

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Всего в республике горят леса на территории в 2219 гектаров. Борьбой с ними заняты 265 специалистов лесной охраны, а также пожарные - десантники и лесопользователи. Привлечено 14 единиц техники.

Под космическим мониторингом находятся шесть термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности и не угрожают населенным пунктам.

Режим ЧС по-прежнему действует в  Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка.

Происшествия ЧП Пожары ДФО Бурятия Лесные пожары
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