В Хабаровске уровень реки Амур поднялся до 589 сантиметров

По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у города Хабаровск. По данным на шесть часов утра уровень достиг отметкой в 589 см (+7 см за сутки).

В краевом центре подтоплено 37 жилых домов, 151 приусадебный и семь земельных участков. Количество залитых водой садовых участков дорог на территории Хабаровска остается без изменений - порядка 1700.

На реках Бира, Подхоренок, Хор, Кия, Матай ожидается повышение уровней воды до отметок неблагоприятного, а местами опасного явления.

"В связи со складывающейся обстановкой в готовности находятся оперативные группы пожарно-спасательных частей города и введена дополнительная техника из резерва в боевые расчеты", - говорится в сообщении.

Между тем

В Нанайском районе на озере Синдинское перевернулась моторная лодка с тремя людьми на борту. Два человека смогли выбраться на берег самостоятельно. Судьба мужчины 1987 года рождения до настоящего момента остается неизвестной.

Для проведения поисковых работ к месту происшествия направлена водолазная группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.