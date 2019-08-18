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18.08.2019 03:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровске уровень реки Амур поднялся до 589 сантиметров

Текст: Ольга Журман

По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у города Хабаровск. По данным на шесть часов утра уровень достиг отметкой в 589 см (+7 см за сутки).

В краевом центре подтоплено 37 жилых домов, 151 приусадебный и семь земельных участков. Количество залитых водой садовых участков дорог на территории Хабаровска остается без изменений - порядка 1700.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления

На реках Бира, Подхоренок, Хор, Кия, Матай ожидается повышение уровней воды до отметок неблагоприятного, а местами опасного явления.

"В связи со складывающейся обстановкой в готовности находятся оперативные группы пожарно-спасательных частей города и введена дополнительная техника из резерва в боевые расчеты", - говорится в сообщении.

Между тем

В Нанайском районе на озере Синдинское перевернулась моторная лодка с тремя людьми на борту. Два человека смогли выбраться на берег самостоятельно. Судьба мужчины 1987 года рождения до настоящего момента остается неизвестной.

Для проведения поисковых работ к месту происшествия направлена водолазная группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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