Минздрав Перми рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП

Спустя почти сутки после столкновения пассажирского автобуса медицинскую помощь продолжают получать пострадавшие, число которых возросло до 33. 9 из них - дети в состоянии средней степени тяжести, 8 взрослых - в тяжелом состоянии. Единственная жертва - молодая женщина - скончалась на месте ДТП.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела в отношении компании-перевозчика и водителя. Последний еще находится в больнице со множественными переломами. На рабочем месте он был трезв.

Выясняются обстоятельства происшествия. Рабочая версия - неисправность транспортного средства.

На базе администрации Орджоникидзевского района организована горячая линия для семей пострадавших - 263-46-80.