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18.08.2019 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав Перми рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП

Текст: Надежда Пащенко

Спустя почти сутки после столкновения пассажирского автобуса медицинскую помощь продолжают получать   пострадавшие, число которых возросло до 33. 9 из них - дети в состоянии средней степени тяжести, 8 взрослых - в тяжелом состоянии. Единственная жертва - молодая женщина - скончалась на месте ДТП.

В Перми задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП

Тем временем продолжается расследование уголовного дела в отношении компании-перевозчика и водителя. Последний еще находится в больнице со множественными переломами. На рабочем месте он был трезв.

Выясняются обстоятельства происшествия. Рабочая версия - неисправность транспортного средства.

На базе администрации Орджоникидзевского района организована горячая линия для семей пострадавших - 263-46-80.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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