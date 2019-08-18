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18.08.2019 20:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Всех забрал с собой

Под Ульяновском 16-летний юноша убил пятерых членов своей семьи и покончил с собой
Текст: Виталий Ахмеров ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(7940)
Преступление, от подробностей которого стынет в жилах кровь, произошло в Ульяновской области в минувшие выходные. 16-летний подросток из маленького села Патрикеево, что в 170 километрах от Ульяновска, с помощью топора расправился с 42-летней матерью, 69-летней бабушкой и 66-летним дедушкой, а также четырехлетними двойняшками - собственными братом и сестрой. Затем молодой человек покончил с собой, оставив предсмертную записку.

Как рассказали "РГ" в областной прокуратуре, в своем последнем послании юноша написал, что решил уйти из жизни, а чтобы не расстраивать родственников, "забирает их с собой".

Волгоградка предстанет перед судом за убийство сына

Пятеро убитых были обнаружены днем 18 августа в их собственном доме. Тело самого подростка нашли чуть позже рядом с вышкой сотовой связи неподалеку от села. По факту обнаружения шести трупов прокуратура инициировала проверку. Проверяют, в частности, деятельность местных органов профилактики детской преступности. Впрочем, вряд ли кто-то из ответственных лиц мог предугадать, что юноша способен на столь ужасное преступление. Как рассказали "РГ" в надзорном ведомстве, он отлично учился в школе, был участником олимпиад и имел безупречные характеристики. Воспитывался в полной многодетной семье, не состоящей на учете. Словом, тот, от кого никак нельзя было ожидать чего-то подобного. Неудивительно, что случившееся стало шоком для всех односельчан.

Известно, что глава семейства, в котором произошло массовое убийство, в момент трагедии дома отсутствовал. Возможно, по причине того, что работает вахтовым методом в другом регионе.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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