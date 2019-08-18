Ульяновский подросток убил пятерых своих родственников

Днем 18 августа в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области были обнаружены тела пятерых погибших. По предварительной информации, с ними расправился несовершеннолетний родственник. Информацию об этом распространил Следственный комитет РФ.

Как говорится в сообщении, среди убитых два четырехлетних ребенка, а также 66-летний мужчина и две женщины 42 и 69 лет. Все погибшие были членами одной семьи.

В их убийстве подозревают 16-летнего родственника, тело которого позднее нашли неподалеку от села рядом с вышкой сотовой связи. По предварительной версии, юноша расправился с членами семьи, после чего покончил с собой.

По факту случившегося следственные органы возбуждили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Прокуратура проводит проверку.