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18.08.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми по факту ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

Текст: Константин Бахарев

Сегодня ночью по факту аварии с пассажирским автобусом в Перми, в которой погиб человек, возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в краевом СК РФ.

Фото: Карина Бурьян /ТАСС
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32

По предварительной версии следствия, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

Напомним, что вчера вечером в Перми автобус маршрута №53 налетел на бетонное ограждение здания. Сила удара была так сильна, что при этом погибла одна пассажирка, 32 человека, в том числе 9 детей, получили различные травмы. Всего же в автобусе находилось 55 пассажиров. Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии, трое размещены в реанимации.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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