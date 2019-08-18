В Перми по факту ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

Сегодня ночью по факту аварии с пассажирским автобусом в Перми, в которой погиб человек, возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в краевом СК РФ.

По предварительной версии следствия, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

Напомним, что вчера вечером в Перми автобус маршрута №53 налетел на бетонное ограждение здания. Сила удара была так сильна, что при этом погибла одна пассажирка, 32 человека, в том числе 9 детей, получили различные травмы. Всего же в автобусе находилось 55 пассажиров. Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии, трое размещены в реанимации.