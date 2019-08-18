В Перми возбудили два дела о смертельном ДТП с автобусом

В Перми задержали 39-летнего водителя автобуса маршрута N 53. Он подозревается по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В результате ДТП погибла одна женщина, а всего пострадали 33 пассажира, включая девять детей. Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Водитель находится в больнице, он сильно пострадал, спасателям пришлось резать дверь, чтобы вытащить его из кабины. Рядом с его койкой выставлен полицейский пост.

По версии следствия, водитель вечером 17 августа вел автобус "НефАЗ" с 59 пассажирами по улице Новогайвинская. Возле остановки машину занесло, и она врезалась в бетонную стену. В результате ДТП погибла одна женщина, а всего пострадали 33 пассажира, включая девятерых детей.

Госпитализировано более двадцати из них, трое - в реанимацию. "Сразу было принято решение о приостановлении работы перевозчика, организующего движение по маршруту N53, - заявил Анатолий Путин, начальник департамента дорог и транспорта Перми. - Проводится служебная проверка, мы выясняем скорость движения автобуса по маршруту и другие факты".

По предварительным данным, у автобуса были неисправности. Документы перевозчика - компании "Дизель", изучают следователи: СК завел еще одно дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Водителем занимается полиция. Установлено, что автобус был взят "Дизелем" в аренду у индивидуального предпринимателя. Проверку организовала и прокуратура. Оказывается, перевозчик не раз привлекался к административной ответственности.