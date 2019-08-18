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18.08.2019 12:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс

Текст: Анна Шепелева

Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".

Фото: Сергей Бабкин/РГ
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Официальное открытие воздушной гавани состоится 20 августа. Сегодня здесь пройдет совещание, в котором примет участие спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он прилетел первым рейсом. Напомним, Володин был с визитом в Саратове на прошлой неделе, в первую очередь, чтобы оценить готовность нового аэропорта.

Аэропорт Гагарин будет не только принимать все типы самолетов при любой погоде (старый аэропорт расположен в центре Саратова на возвышенности, поэтому часто воздушные "ворота" работали с перебоями из-за туманов), но и станет уникальным музеем космонавтики.

Здесь в терминале установили капсулу космического корабля "Восход". Вячеслав Володин во время предыдущего визита порекомендовал руководству аэропорта открыть пассажирам доступ в капсулу. Космическую тематику воздушной гавани дополнят и световые дирижабли на верхних фонарях.

Отметим, что Гагарин - второй аэропорт в России, построенный в последние годы с нуля. Первым стал - Платов в Ростове-на-Дону, введенный в строй за полгода до старта Чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект аэропорта Гагарин реализован на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России".

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