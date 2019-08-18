В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс

Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".

Официальное открытие воздушной гавани состоится 20 августа. Сегодня здесь пройдет совещание, в котором примет участие спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он прилетел первым рейсом. Напомним, Володин был с визитом в Саратове на прошлой неделе, в первую очередь, чтобы оценить готовность нового аэропорта.

Аэропорт Гагарин будет не только принимать все типы самолетов при любой погоде (старый аэропорт расположен в центре Саратова на возвышенности, поэтому часто воздушные "ворота" работали с перебоями из-за туманов), но и станет уникальным музеем космонавтики.

Здесь в терминале установили капсулу космического корабля "Восход". Вячеслав Володин во время предыдущего визита порекомендовал руководству аэропорта открыть пассажирам доступ в капсулу. Космическую тематику воздушной гавани дополнят и световые дирижабли на верхних фонарях.

Отметим, что Гагарин - второй аэропорт в России, построенный в последние годы с нуля. Первым стал - Платов в Ростове-на-Дону, введенный в строй за полгода до старта Чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект аэропорта Гагарин реализован на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России".