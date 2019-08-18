В Кузбассе произошел пожар на шахте

Шахта "Грамотеинская", где минувшей ночью произошел пожар, функционирует в штатном режиме. Работы приостановлены только на аварийном участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минэнерго РФ.

Задымление в ночь на воскресенье возникло в тупиковом забое шахты на глубине двести метров - загорелся ленточный конвейер. Сорок три горняка эвакуировались на поверхность. Пострадавших в результате ЧП нет. В причинах случившегося разбирается специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что работа "Грамотеинской" из-за аварии была временно приостановлена.