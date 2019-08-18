Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов

Знаменитый североосетинский певец Аскер Махмудов умер в субботу в Сочи. Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году.

Информацию о смерти артиста подтвердили в минкультуры республики.

Аскер Махмудов больше всего знаком слушателям по песне "город мой Орджоникидзе", а также песне "Мадина" на осетинском языке. Мужчина работал на одной сцене с такими столпами русской музыки как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий. Кроме непосредственно песен, Аскер снимался в музыкальных фильмах "Алан", "Когда поют в Орджоникидзе", "Золотая свадьба".

Родился артист в Узбекистане, а последние годы своей жизни провел в Сочи, но главным этапом его жизни, конечно, осталась Северная Осетия, с которой останется неразрывно связан и он, и его творчество.

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