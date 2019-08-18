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18.08.2019 15:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Виталий Калоев баллотируется в гордуму Владикавказа

Текст: Михаил Сухарев

Виталий Калоев, который стал известен всему миру после убийства в 2004 году авиадиспетчера Петера Нильсена, выдвинул свою кандидатуру в городское собрание Владикавказа от "Единой России".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Все документы были поданы в рамках законодательства, списки уже приняты, кандидаты зарегистрированы. По итогам предварительного голосования по партии, Калоев занял одно из лидирующих мест, - отметили в пресс-службе "ЕР" по Северной Осетии.

На праймериз "Единой России" во Владикавказе проголосовали более 35 тысяч жителей города, явка составила 14,98 процента. Выборы в городское собрание пройдут в единый день голосования 8 сентября.

1 июля 2002 года над Боденским столкнулись самолеты Ту-154 "Башкирских авиалиний" и грузовой Boeing 757 компании DHL. Жертвами стал 71 человек, среди которых были жена и двое детей Виталия Калоева. Не дождавшись итогов расследования причин катастрофы, а также не дождавшись извинений руководства и диспетчера авиакомпании SkyGuide, Калоев пришел к дому диспетера Петера Нильсена в Цюрихе и убил его 12-ю ударами складного ножа. Верховный суд кантона Цюриха 26 октября 2005 года признал Калоева виновным в убийстве и приговорен к восьми годам заключения. Уже 8 ноября 2007 был освобожден за примерное поведение.

На депутатские мандаты в городском собрании Владикавказа претендуют восемь политических партий. Всего зарегистрированы 99 кандидатов. Сейчас в собрании представлены депутаты только четырех партий - это "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и "Патриоты России".

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