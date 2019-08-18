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18.08.2019 13:10
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Депутат Госдумы от Крыма объяснил, что объединяет Украину

Текст: Михаил Сухарев

Руслан Бальбек, который представляет Республику Крым в Государственной думе России, назвал единственным фактором единства Украины борьбу различных политических сил внутри страны. Таким образом он прокомментировал слова экс-президента "незалежной" о том, что "Россия боится единства и решительности Украины".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы - крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации, - написал Порошенко на своей официальной странице в Facebook.

По словам Бальбека, единство Украины заключается в дележке "хлебных" должностей, ради которых политгруппировки готовы друг друга придушить. При этом процесс интеграции с Европой замер на месте.

- Таким образом экс-президент Украины пытается оставленные после себя политический бардак, ложные обещания, туманное европейское будущее и подрыв экономики из-за конфликта с Россией выставить за величайшее достижение своего правления, - сообщил Руслан Бальбек РИА Новости.

Депутат также отметил, что Порошенко в последствии сможет написать книгу "Как за несколько лет растоптать стабильное государство".

В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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