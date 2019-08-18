Солисты "Мариинки" споют в Астраханском кремле

В последние дни лета, 30 и 31 августа, в Астраханском кремле состоится премьера оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила". Постановщиком спектакля-сказки по мотивам поэмы Александра Пушкина приглашен руководитель Московского академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян. Партии Руслана и Людмилы исполнят солисты Мариинского театра Глеб Перязев и Анна Денисова. Над постановкой работают художники и дизайнеры - лауреаты "Золотой маски".

Билеты на спектакль раскупили месяц назад. И дело не только в именах приглашенных постановщиков и артистов. Сам факт премьеры в кремле вызвал волну интереса.

- Когда я приехал в 2010 году в Астрахань и впервые посетил кремль, я подумал, что это идеальное место, чтобы здесь пропагандировать оперную музыку, - рассказал автор идеи, художественный руководитель Астраханского театра оперы и балета, дирижер-постановщик спектакля Валерий Воронин. - Лобное место, огромная лестница, собор, площадь перед ними - готовое место действия и пространство для зрителей.

Помимо архитектурного ансамбля кремля частью естественных декораций станет мощный дуб с раскидистыми ветвями. Он уже больше ста лет растет на Соборной площади.

По словам пресс-секретаря Астраханской оперы Людмилы Ролиной, увидев этот дуб, режиссер Георгий Исаакян сразу решил, что непременно введет его в действие, так и сказал: "Я просто не могу мимо него пройти". Но будет ли сидеть на дубе кот ученый - пока неясно.

В постановке участвует вся труппа театра: оперные певцы, солисты балета, хор, симфонический оркестр - почти 300 артистов. В массовых сценах задействовали гимнасток спортивной школы олимпийского резерва и курсантов суворовского училища.

Действие начнется в сумерках, в восемь вечера. Помимо сценического освещения представлению добавят яркости гигантские 3D-инсталляции на стенах Успенского собора. Светиться будут и костюмы некоторых героев - в юбки дев волшебницы из замка Наины вошьют оптоволоконные нити со светодиодами на батарейках - по восемь штук на костюм.

За два дня представление посмотрят почти четыре тысячи человек - для них установят кресла на Соборной площади. И еще десять тысяч зрителей смогут слушать музыку и наблюдать представление за ограждением.

"Руслан и Людмила" - уже пятая опера театра в формате опен-эйр, сценической площадкой которой стал Астраханский кремль. Но впервые пригласили режиссера не из Астрахани. По словам Георгия Исаакяна, "Руслан и Людмила" - крепкий орешек, она редко ставится в России и за рубежом.

- Легкое, ироничное, фривольное произведение Пушкина у Глинки превратилось в гигантское пятиактное оперное действо, - утверждает Георгий Исаакян. - Сложнейшая сюжетная структура, переплетение множества повествовательных линий, персонажей и мест действия представляют собой гигантский ребус, который нужно разгадывать и сегодняшнему зрителю, и сегодняшнему постановщику.