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18.08.2019 20:42
Проект: В регионах

В городе Сочи дождливые дни и ночи

В курортной столице из-за залпового ливня затопило дороги и улицы
Текст: Ирина Белова ( Краснодарский край)
Российская газета - Столичный выпуск № 182(7940)
В Сочи из-за залпового ливня затопило улицы и дороги. Штормовое предупреждение объявлено до 19 августа. Специалисты прогнозировали даже смерчи в Черном море и сели в горах Кавказа. Власти подготовились к эвакуации жителей, но, к счастью, этого не потребовалось. Системы жизнеобеспечения не были нарушены.
В субботу дороги в городе превратились в реки. Фото: Instagram/news__sochi В субботу дороги в городе превратились в реки. Фото: Instagram/news__sochi
В субботу дороги в городе превратились в реки. Фото: Instagram/news__sochi

Благодаря тому, что уровень воды в реках оставался в норме, обошлось без пострадавших. Субтропический климат города-курорта меняется стремительно. В воскресенье на пляжах уже загорали отдыхающие, благо отметка термометра была на уровне почти 30 градусов, а улицы были практически сухими.

Залповый ливень подтопил семь низменных участков автомобильных дорог. К счастью, эвакуация жителей не потребовалась

Зато накануне в пятницу вечером погода резко испортилась. В ночь на субботу в городе-курорте единовременно выпало более 70 миллиметров осадков. Несколько сочинских улиц города участков федеральной трассы оказались подтоплены.

В субботу дороги в микрорайоне Бытха превратились в реки, затопило центральную улицу Навагинскую. Как и предполагалось, удар стихии пришелся на Лазаревский район. Движение в поселке Вардане, а также на федеральной трассе Джубга - Сочи было затруднено.

Фото: vk.com/kavzapoved
В горах Сочи обнаружили новое озеро

"Я реально такого и не припомню, - делится впечатлениями в соцсети сочинец Дмитрий Богданов. - Потрясающий ливень, настоящий тропический вал воды с небес. Не выдерживают крыши. Затоплены лифтовые шахты в домах. По улицам машины пробираются с огромным трудом, а кое-где и вообще не проехать".

В четырех реках Сочи - Западный Дагомыс, Псоу, Хоста и Херота - уровень воды поднялся до неблагоприятных и опасных отметок, но из берегов они не вышли, поэтому затопленных домов и дворов нет. В Сети появились видео улиц, больше напоминающих стремительные реки. Залило пляжи, рядом с одним из них расположена небольшая река, которая впадает в море. Из-за дождя в ней поднялся уровень воды, и она превратилась в бурный поток. Жителям и гостям курорта пришлось передвигаться по городу буквально по колено в воде. Некоторые пускались вплавь.

По данным краевого ГУ МЧС России, залповый ливень подтопил семь низменных участков автомобильных дорог.

- Оперативные службы продолжают проводить мониторинг обстановки во всех 24 муниципальных образованиях Кубани, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В низменных участках проведена очистка 620 метров сточных каналов, 34 дренажных и водосливных систем, а также устройств 17 естественных систем водоотведения.

Тем временем

Все выходные дни жители южных регионов Дальнего Востока прятались от проливных дождей. Хабаровчане с тревогой следили за поднимающимся уровнем воды в Амуре, жители Приморья - за разливающимися реками, размытыми дорогами, подтопленными домами. Тайфун "Кроса" хозяйничал не один, "на помощь" ему сформировался атмосферный фронт, и они вдвоем вылили на восточные и центральные районы Приморского края от 30-47 миллиметров осадков за 12 часов и менее, в южном Хасанском районе 125 миллиметров - 70 процентов месячной нормы. До Хабаровского края "Кроса" не дошел, краю хватило отголосков тайфуна "Лекима" и полноводного, пришедшего переполненным из КНР и Амурской области Амура. В районе Хабаровска уровень реки поднялся до 589 сантиметров, еще 40 - и в городе бы повторился кошмар наводнения 2013 года.

В Хабаровске уровень реки Амур поднялся до 589 сантиметров

В Хабаровске подтоплено около 40 жилых многоэтажных домов - цифра увеличилась за сутки в десять раз. Подтоплены приусадебные участки и 1700 дач на противоположном низменном берегу Амура. Молодые люди катаются по залитым водой улицам города на сапах. В районе имени Лазо едущими в дождь большегрузами напрочь разбита Мухенская трасса. В итоге перестали ходить рейсовые автобусы, поставщики не завозят продукты в магазины, местные жители не могут никуда выехать даже на внедорожниках. Сильно пострадало село Корсаково-2, досталось Нанайскому району, в городе Бикин подтоплено 35 жилых домов и 75 приусадебных участков.

В Приморском крае уровень воды в реке Раздольной вырос на пять метров и превысил исторический максимум. "Чтобы не допустить потока воды к жилым домам, администрацией округа принято решение развернуть два рукава водоналивных дамб. Длина каждого рукава составляет 25 метров, объем воды - 18 тонн", - говорит спасатель Евгений Шевченко. Город вообще попал в шаткое положение: выше критических отметок остается уровень реки Комаровка. Еще чуть-чуть осадков - и повторится ситуация, когда он был затоплен весь после тайфуна "Лайонрок" три года назад. Сейчас в городе подтоплено 16 домов, 169 придомовых участков, 456 гектаров сельскохозяйственных угодий. На подтопленных территориях в городском округе проживают 2718 человек.

В некоторых районах Приморского края подтоплены дороги. Пришлось закрыть пункт перехода "Полтавка" на границе с КНР. В Хасанском районе на размытой дороге перевернулся большегруз МЧС. Спасатели сами поставили его на колеса и поехали дальше помогать приморцам.

Трое суток, прячась от непогоды, у берегов Приморья простояли около 200 иностранных судов, в основном северо-корейские рыболовные шхуны. На них нет средств связи, они могут только поднять флаг "Терплю бедствие" или пристать к берегу, поставив пограничников перед фактом.

Синоптики прогнозируют прохождение максимальных уровней воды на реке Раздольная 19 августа. На других реках вода будет спадать, но не очень активно. Так, сохранится высокое стояние уровня воды на реках Большая Уссурка, Малиновка и Бикин. На реке Уссури сохранится подъем воды с подтоплением прилегающих территорий, а прохождение максимума ожидается 21-22 августа.

Подготовила Ольга Журман, Владивосток

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