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18.08.2019 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Сочи опубликовали видео затопленного города

Текст: Михаил Сухарев

Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня. Потоки воды на улицах города мешают проезду транспорта, а некоторые экстремалы даже купаются в образовавшихся заводях.

Фото: vesti.ru
Видео: После залпового ливня улицы Сочи превратились в реки

По данным ГУ МЧС Краснодарского края, в курортном городе затопило семь участков дорог. Вода в реках подобралась к высоким отметкам, но из берегов они не вышли.

- За прошедшие сутки вследствие выпадения обильных осадков в Сочи подтопило семь низменных участков автодорог и наблюдалось повышение уровня воды до неблагоприятных отметок без выхода из берегов. На данный момент уровень воды в реках в крае находится в норме, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По состоянию на 18 августа на территории всего Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение из-за угрозы ливней, града и других метеоявлений. 

В 24 муниципальных образованиях Кубани силы МЧС приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас спасатели проверяют готовность резервных источников электричества в больницах, школах и других социально-значимых учреждениях. По текущим данным, в результате ливней никто не пострадал.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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