Жители Сочи опубликовали видео затопленного города

Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня. Потоки воды на улицах города мешают проезду транспорта, а некоторые экстремалы даже купаются в образовавшихся заводях.

По данным ГУ МЧС Краснодарского края, в курортном городе затопило семь участков дорог. Вода в реках подобралась к высоким отметкам, но из берегов они не вышли.

- За прошедшие сутки вследствие выпадения обильных осадков в Сочи подтопило семь низменных участков автодорог и наблюдалось повышение уровня воды до неблагоприятных отметок без выхода из берегов. На данный момент уровень воды в реках в крае находится в норме, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По состоянию на 18 августа на территории всего Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение из-за угрозы ливней, града и других метеоявлений.

В 24 муниципальных образованиях Кубани силы МЧС приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас спасатели проверяют готовность резервных источников электричества в больницах, школах и других социально-значимых учреждениях. По текущим данным, в результате ливней никто не пострадал.