Энергоблок Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты

В воскресенье в 09.15 по местному времени автоматическая защита остановила энергоблок № 4 Белоярской АЭС.

По информации Росэнергоатома, причиной отключения послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка произведена по штатному алгоритму. После выяснения причин ложного срабатывания энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу.

Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона, отмечает Росэнергоатом.