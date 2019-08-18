"Российская газета" собрала в Екатеринбурге героев своих публикаций

"Российская газета" провела в Екатеринбурге фестиваль. Журналисты собрали в парке имени Маяковского героев своих публикаций, которые рассказали, как изменилась их жизнь после выступления газеты.

У входа в парк гостей встречала команда экстремалов во главе с Игорем Сюзевым, основателем движения ролкросс. Его последователи катаются на особых роликовых двухколесных досках, чем-то напоминающих скейтборд. Игорь (о нем "РГ" также писала) позже посвятил всех заинтересовавшихся в тонкости своего увлечения.

Вместе с обозревателем "РГ" в Тюмени Анатолием Меньшиковым на Средний Урал приехала Татьяна Огибенина - представительница древней фамилии, сумевшая найти и пригласить к себе домой 60 родственников из разных уголков мира. На всю Россию прогремела публикация о Елене Лаптевой. Она попалась на удочку мошенников из медицинского центра, обиравших клиентов. Сейчас Елена нашла в себе силы помогать таким же, как она, пострадавшим от аферистов в белых халатах. Еще одна героиня "РГ" - Дина Хитрова - много сил отдает тушению лесных пожаров и ведет блог о том, как жить экологично. Кстати, собравшиеся в "Журналистской гостиной" екатеринбуржцы активно общались с авторами "РГ" и их героями. Для тех, кому было интересно более подробно узнать о людях, попавших на страницы "Российской газеты", работала выставка "Наши статьи решают".

Гости парка имени Маяковского имели возможность вместе с журналистами позаниматься на свежем воздухе йогой под руководством гуру восточных практик Тамары Красновой. К слову, йога - любимое занятие многих сотрудников "РГ". А тех, кто предпочитает трудоемкий "ручной труд", ждал мастер-класс по изготовлению поделок из глины от давнего партнера издания Татьяны Андреевой.

На главной концертной площадке выступали любимые горожанами коллективы: театр "Театрон", Центр современной драматургии, воспитанники детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Фролова: ансамбль "Веселые саксофонисты" под руководством Юлии Киприяновой и вокалисты - ученики лауреата премии "Во славу Екатеринбурга" Елены Муриной. Кстати, музыкальная школа имени Фролова - победитель общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств России", старейшая на Урале и первая в Екатеринбурге: ее открыли в 1931 году. Заводилой все концертной части фестиваля стал руководитель челябинского филиала "РГ" Денис Мякишев, чей музыкальный талант не уступает организаторским способностям.

Легкий и непринужденный досуг - далеко не все, что предложила "Российская газета" в этот деть посетителям парка. Были дела и посерьезнее. Например, юридические консультации судебных приставов, экспертов по регистрации прав на недвижимость и сотрудников ЗАГСа. В день фестиваля специалисты проконсультировали около 40 человек. Кроме того, в палатке с логотипом "РГ" шла подписка на ежедневную "Российскую газету", "РГ-Неделю" и журнал "Родина", причем по сверхнизким, фестивальным, ценам.

А неизменный партнер "РГ" - свердловское Областное телевидение - проводило экскурсии для желающих попасть на кухню тележурналистики.