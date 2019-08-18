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18.08.2019 22:05
Рубрика: Спорт

Наследие Сабониса

Сын легендарного центрового сборной СССР стал лучшим бомбардиром товарищеского матча Литва - Россия
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 182(7940)
Мужская сборная России победой над Финляндией (81:67) на площадке соперника в Эспоо завершила серию контрольных матчей перед отлетом на ЧМ-2019 в Китай, где до старта турнира (31 августа) команда проведет еще пару спаррингов.
Домантас Сабонис (в центре) на площадке в финском Эспоо доставил массу проблем обороне российской сборной. Фото: Krepsinionamai.lt Домантас Сабонис (в центре) на площадке в финском Эспоо доставил массу проблем обороне российской сборной. Фото: Krepsinionamai.lt
Домантас Сабонис (в центре) на площадке в финском Эспоо доставил массу проблем обороне российской сборной. Фото: Krepsinionamai.lt

Игра Финляндия - Россия подводила итог скоротечного товарищеского турнира "Трех наций", в котором первенствовала сборная Литвы. Прибалты, которые также готовятся к чемпионату мира, в стране Суоми сначала разгромили хозяев (87:46), а затем в центральной встрече победили россиян - 88:72.

Ключевой в матче наших баскетболистов и литовцев стала третья четверть. Незначительное отставание россиян (42:48) за пару минут превратилось в разгромное после провального отрезка, в течение которого оппонентам удалось набрать 14 подряд безответных очков. Подопечные Базаревича предприняли погоню, но максимум, что удалось сделать, это на какой-то момент заключительной четверти сократить отставание до "минус 8".

Фото: Михаил Синицын.
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Главным героем матча с 25 очками и 13 подборами стал сын легендарного центрового литовского "Жальгириса", клуба НБА "Портленд" и олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР Арвидаса Сабониса - 23-летний Домантас Сабонис. Он тоже выступает в НБА, но за "Индиану", в последнем сезоне набирал в среднем по 14 очков за игру.

В рядах сборной России двузначными цифрами в графе "результативность" отметились три игрока. Это Андрей Зубков (15), ветеран национальной дружины Виталий Фридзон (11) и представитель клуба второго дивизиона чемпионата страны "Спартак-Приморье" (Владивосток) Григорий Мотовилов (10).

- Мы провели матч с хорошим соперником. Литовцы по традиции входят в число фаворитов любого турнира, в котором участвуют, - сказал рулевой сборной России Сергей Базаревич. - У прибалтов есть и мощь на всех позициях, и опытные разыгрывающие. Мы неудачно начали, первая четверть наложила отпечаток на оставшуюся игру. Неплохо двигали мяч, хотя начать с шести трехочковых промахов... Не планировали играть так, но брали то, что давал соперник. Надеюсь, будем лучше забивать открытые дальние броски. Итоговая разница в счете, наверное, могла быть поменьше, но сейчас не это важно. Молодым нужно было получить опыт игры против команды уровня Литвы.

Что касается нашей победы над финнами, то она не совсем показательна. Хозяева выступали полурезервным составом.

Тем временем

Хорошего результата добилась юношеская сборная России (до 16 лет) на завершившемся в Удине (Италия) чемпионате Европы в самой младшей возрастной категории. Команда под началом главного тренера Романа Семернинова отчаянно боролась за медали, но все же не смогла оказаться на пьедестале, заняв четвертое место.

Фото: iStock
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Однако главная задача была выполнена. Впервые в истории россияне отобрались на чемпионат мира U-17, который пройдет в следующем году в столице Болгарии Софии.

На решающей стадии Евробаскета-2019 наши юноши в четвертьфинале одолели Турцию (73:70), затем потерпели поражение от будущего чемпиона Испании (53:81), а в матче за третье место не справились с Италией (68:73). В противостоянии за "золото" испанцы оказались сильнее Франции (70:61).

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