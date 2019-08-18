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18.08.2019 18:02
Рубрика: Спорт

Российские геймеры выиграли чемпионат мира

Текст: Дмитрий Ключевский

В Сеуле завершился чемпионат мира по популярной "королевской битве" Player Unknown"s Battlegrounds (PUBG). Призовой фонд PUBG Nations Cup Champions составил 500 тысяч долларов.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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Победителями турнира стали российские киберспортсмены, которые смогли на два очка опередить своих корейских соперников.

По данным cybersport.ru, сборная России суммарно набрала 127 очков и получила за победу 100 тысяч долларов. На втором месте расположились корейские спортсмены (58 тысяч), на третьем - канадские геймеры (50 тысяч), на четвертом - вьетнамские игроки (44 тысячи).

Состав российской команды был следующий: ubah - Иван Капустин (FaZe Clan), ADOUZ1E - Роман Зиновьев (Natus Vincere), ceh9 - Арсений Иванычев (Natus Vincere), Kemba7 - Дмитрий Рожков (CrowCrowd).

PUBG Nations Cup Champions является для киберспортсменов со всего мира шансом набрать дополнительные баллы для получения ячейки участника на самом масштабном турнире по "королевской битве" - PUBG Global Championship. Соревнования будут проходить ближе к концу года, но уже объявлен призовой фонд - два миллиона долларов.

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