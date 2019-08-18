Российские геймеры выиграли чемпионат мира

В Сеуле завершился чемпионат мира по популярной "королевской битве" Player Unknown"s Battlegrounds (PUBG). Призовой фонд PUBG Nations Cup Champions составил 500 тысяч долларов.

Победителями турнира стали российские киберспортсмены, которые смогли на два очка опередить своих корейских соперников.

По данным cybersport.ru, сборная России суммарно набрала 127 очков и получила за победу 100 тысяч долларов. На втором месте расположились корейские спортсмены (58 тысяч), на третьем - канадские геймеры (50 тысяч), на четвертом - вьетнамские игроки (44 тысячи).

Состав российской команды был следующий: ubah - Иван Капустин (FaZe Clan), ADOUZ1E - Роман Зиновьев (Natus Vincere), ceh9 - Арсений Иванычев (Natus Vincere), Kemba7 - Дмитрий Рожков (CrowCrowd).

PUBG Nations Cup Champions является для киберспортсменов со всего мира шансом набрать дополнительные баллы для получения ячейки участника на самом масштабном турнире по "королевской битве" - PUBG Global Championship. Соревнования будут проходить ближе к концу года, но уже объявлен призовой фонд - два миллиона долларов.