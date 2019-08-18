В рамках подготовки к стартующему 20 сентября в Японии Кубку мира по регби наши мастера овального мяча провели тестовый матч в итальянском городе Сан-Бенедетто, где были разгромлены хозяевами поля с оглушительной разницей в 70 очков -15:85.

В дебюте встречи после точного штрафного в исполнении Рамиля Гайсина гости повели (3:0), однако уже через четыре минуты "Cкуадра Адзурра" совершила попытку (3:7). Счет первой половины матча - 38:8, а во втором тайме преимущество итальянцев над подопечными валлийского специалиста Лина Джонса стало и вовсе огромным.

Россияне еще неделю будут находиться на Апеннинах, проводя совместные тренировки с местным клубом "Зебре". На 27 августа на столичном стадионе "Слава" запланирована контрольная игра против команды с британского острова Джерси, выступающей во втором дивизионе английского чемпионата.