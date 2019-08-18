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18.08.2019,  
02:40

Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО на Армейские международные игры. Он заявил, что российские военные будут рады оценить на соревнованиях способности команд альянса.

По словам Шойгу, лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность, которой хотелось бы избежать. Он напомнил в эфире телеканала "Россия-1", что соревнование имеет статус международного, поэтому препятствий для участия стран альянса в нем нет. Глава Минобороны добавил, что, когда конкурс задумывался в международном формате, страны НАТО также были приглашены.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Ранее Шойгу отмечал, что альянс отказывается от участия в "АрМИ-2019" не только по политическим, но и по экономическим причинам. По его словам, представители альянса боятся показать недостатки своей военной техники. Как подчеркнул министр, если представленная на каких-либо соревнованиях техника плохо себя проявляет, то и продаваться она будет хуже.

Напомним, пятые Армейские международные игры, которые стартовали третьего августа, прошли на территории десяти государств, в них были задействованы более пяти тысяч военнослужащих. На территории Российской Федерации были организованы 15 конкурсов.

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