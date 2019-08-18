Шойгу рассказал о ситуации вокруг ДРСМД

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии. "Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить ракеты в Азии, в других регионах", - заявил Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

Министр напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обсудить эту проблему с того момента, как США в начале года объявили о готовности выйти из Договора об РСМД. "Мы показывали свою открытость. Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали. Если требовалось дополнительное количество участников, то зачем все нужно было ломать", - недоумевал Шойгу и объяснил, зачем это было сделано. По словам российского министра, фактически за восемь месяцев, почти за год, до принятия решения о выходе из Договора в бюджете США появились средства на начало разработки попадающих под ограничение ракет. Более того, у Америки к этому времени уже были вооружения, нарушающие ДРСМД, - ракеты-мишени с дальностью более 500 км и ударные беспилотники. "Мне кажется, они просто искали повод, чтобы выйти из этого соглашения", - сделал вывод Шойгу.

Он также высказался о претензиях американцев по поводу воздушного патрулирования нашей стратегической авиацией различных регионов мира и, в частности, появления ракетоносцев Ту-160 вблизи морских границ с США. Прежде всего, объяснил Шойгу, в Пентагоне прекрасно осведомлены о таких плановых полетах, цель которых отнюдь не "задирание" Соединенных Штатов и других стран.

"Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда- то", - сказал Шойгу. Он также напомнил, что подобные рейды проходят очень активно. "За последние две недели Ту-160 слетали дважды, кроме них еще Ту-95 летали и не только на Америку, но и над Норвежским и Баренцевым морем, над нейтральными водами, конечно", - сообщил министр. Шойгу добавил, что первое совместное воздушное патрулирование, проведенное 23 июля над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей двумя нашими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и парой китайских "Хун-6к", тоже было плановым. "Соседи, которые хотят не воевать друг с другом, а хотят сотрудничать и иметь стратегическое партнерство, таким образом пытаются подчеркнуть всем, что они хотят обеспечить свою безопасность", - заявил министр.

Именно на сотрудничество различных государств в оборонной сфере нацелены и завершившиеся в субботу V Армейские международные игры. Шойгу никогда не скрывал, что был бы рад видеть на них любую из стран НАТО, в том числе, чтобы оценить их технику, посмотреть, на что они способны. "Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности", - считает министр. Он сказал, что когда конкурс задумывался в международном формате, натовцев туда приглашали и многие страны давали свое согласие.

Помимо соревновательного момента, эти игры интересны и чисто с технической стороны. "Мы уже вышли на состязания конструкторских бюро, технологий, здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть. То есть огромный объем. На каждом состязании что-то выявляется", - сказал Шойгу.

По его словам, в будущем в программу соревнований могут дополнить ночными стрельбами.