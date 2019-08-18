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18.08.2019 12:38
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Штраф за перекур: Какие ограничения предложил для работников Минздрав

Текст: Тимур Алимов
В министерстве здравоохранения России разработали корпоративные программы по охране здоровья работников помимо профилактики профессиональных заболеваний и травм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициативы изложены в проекте "Укрепление здоровья работающих", опубликованном на сайте ведомства.

Фото: iStock
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Как говорится в документе, реализация предлагаемых практик будет выгодна и для работодателей, и для работников, так как поможет снизить потери временной и долгосрочной трудоспособности, снизить расходы на медицинскую и социальную помощь и повысить производительность труда.

По мнению авторов проекта, в число мер по укреплению здоровья входят профилактика потребления табака, снижение потребления алкоголя, здоровое питание и рабочее место, повышение физической активности и снижение стресса.

Калькулятор сигарет

Регулярные 5-10-минутные перерывы курильщиков во время рабочего дня помимо непосредственного вреда здоровью наносят существенный финансовый ущерб для работодателей. Последних авторы проекта призывают оценить потери и ввести систему санкций - злостных курильщиков предлагается штрафовать, а тех, кто поборол зависимость, - наоборот, поощрять премиями. Величину материального воздействия предлагается рассчитывать с помощью своеобразного калькулятора, который продемонстрирует "размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников".

Помимо запрета курения предлагается также оснастить места общего пользования в офисных центрах детекторами дыма, включить в пакет добровольной медстраховки помощь и лечение табачной зависимости, а также оказывать групповую поддержку бросающим курить через мобильные приложения и чаты в мессенджерах.

Также, по мнению авторов инициативы, в офисах можно разместить тарелки с фруктами и оборудовать зоны для физических упражнений, которые станут вариантом "разрядки во время работы".

Тест на алкоголь и корпоративы "в сухую"

Рабочее место, как считают разработчики документа, может быть фактором риска избыточного употребления алкоголя и вместе с тем может предоставлять уникальные возможности для мер "направленных на снижение вреда, наносимого алкоголем, поскольку большинство взрoслых людей проводят значительную часть свoего времени на рабoте".

Фото: iStock
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Проведение безалкогольных корпоративных мероприятий, говорится в проекте, может стать одной из действенных мер для сокращения употребления алкоголя.

- Оснoвная идея - показать людям, что алкоголь - это не oбязательная часть праздника, что можно веселиться и без упoтребления алкогольных напитков. Прoведение такого праздника требует творческого подхода, и может осуществляться самoстоятельно или с привлечением сторонних организаций, - заявляют составители документа.

Чтобы выявить заядлых любителей спиртного, работодателям предлагается проводить регулярное тестирование на алкоголь. Проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения, а их дополнительным итогом может быть предотвращение несчастных случаев.

Тестирование можно проводить с помощью стандартного алкотестера, а в случае отказа работника от проверки, результат теста следует считать позитивным.

Чипсы в мусорку

Фото: REUTERS
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Авторы программы предлагают изучить меню точек общепита или автоматов по продаже продуктов питания и исключить из них товары с повышенным содержанием сахара и соли, в частности, картофельные чипсы и газированные напитки.

Альтернативой вредному перекусу может стать включение в рациoн питания работников йогуртов с содержанием жира менее 2,5 процента, овощная соломка, яблочные чипсы или хрустила, зерновые батончики и т.д.

Работодателям также предлагается периoдически проводить тематические дни и акции по пoпуляризации здорового питания, организовывать доставку здoрового питания на рабочие места, организовывать соревнования между рабoтниками на лучшие рецепты блюд, а также обучать сотрудников основам рациона здоровогo питания.

Комнаты с капсулами сна

Утомляемость работников является одним из основных факторов, который приводит к уменьшению производительности труда, уменьшению когнитивных функций, повышению восприимчивости к стрессу, росту числа ошибок, считают авторы проекта.

Фото: REUTERS
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Для профилактики негативных мер работодателям предлагается создавать в офисах или на производстве комнаты психоэмоциональной разгрузки, в которых можно разместить оборудование для музыкальной терапии, ультрафиолетовые и ароматические лампы, капсулы сна, массажные кресла, плакаты и листовки с комплексами упражнений.

В числе рекомендаций также обсуждение с сотрудниками мер по созданию благоприятной психоэмоциональной обстановки: уровень рабочей нагрузки, возможность влияния на рабочий процесс, создание условий для взаимоподдержки, оптимальный режим труда и отдыха, создание благоприятного внутреннего климата.

Кроме того, предлагается организовывать в коллективах семинары по психологическому благополучию и регулярно проводить тестирование для мониторинга психоэмоционального состояния. Одним из элементов повышения устойчивости к стрессу должны стать формирование навыков управления психологическими рисками и формирование в коллективах лидеров в области здорового образа жизни и психологического благополучия.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Алкоголь и табак Медицина и здоровое питание
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