Суд Гибралтара распорядился отпустить иранский танкер Grace 1 вопреки давлению со стороны Минюста США, потребовавшего продлить арест судна. Напомним, его задержание в начале июля спровоцировало не только громкий скандал между Тегераном и Лондоном, но и серьезное обострение в Персидском заливе.

На момент подписания номера в печать судно еще не покинуло Гибралтар, однако посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад объявил у себя в Twitter, что в ночь на понедельник ожидается выход танкера в Средиземное море. Он отправляется в путь под новым именем Adrian Darya, но с прежним грузом - двумя миллионами баррелей сырой нефти, которая, как предполагали в ЕС, предназначалась для Сирии. Это и послужило поводом для спецоперации по задержанию танкера, проведенной в начале июля. В Тегеране с самого начала заявляли, что не признают запрет на поставки сырья Дамаску, введенный Брюсселем. Задержание судна там назвали "актом пиратства".

Как подтвердил губернатор Гибралтара Фабиан Пикардо, нет никаких оснований для того, чтобы и дальше удерживать Grace 1, пускай в этом споре "одна из сторон и является супердержавой", имея в виду США, а ордер на арест танкера, выданный судом округа Колумбия, был официально отклонен. "Центральное ведомство Гибралтара по вопросам международной правовой помощи действительно получило от американских коллег ходатайство о пресечении отплытия судна Grace 1 с грузом, с целью начала процедуры конфискации в США. Центральное ведомство Гибралтара не может просить Верховный суд Гибралтара о содействии, запрошенном США", - говорится на сайте правительства Гибралтара, намеренного руководствоваться законодательством ЕС.

При этом США уже пригрозили "большими неприятностями" самому танкеру и "серьезными последствиями" связанным с ним лицам.