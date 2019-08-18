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18.08.2019 22:34
Рубрика: В мире

Танкер покинет порт

Суд Гибралтара отказал США
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Столичный выпуск № 182(7940)
Суд Гибралтара распорядился отпустить иранский танкер Grace 1 вопреки давлению со стороны Минюста США, потребовавшего продлить арест судна. Напомним, его задержание в начале июля спровоцировало не только громкий скандал между Тегераном и Лондоном, но и серьезное обострение в Персидском заливе.

На момент подписания номера в печать судно еще не покинуло Гибралтар, однако посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад объявил у себя в Twitter, что в ночь на понедельник ожидается выход танкера в Средиземное море. Он отправляется в путь под новым именем Adrian Darya, но с прежним грузом - двумя миллионами баррелей сырой нефти, которая, как предполагали в ЕС, предназначалась для Сирии. Это и послужило поводом для спецоперации по задержанию танкера, проведенной в начале июля. В Тегеране с самого начала заявляли, что не признают запрет на поставки сырья Дамаску, введенный Брюсселем. Задержание судна там назвали "актом пиратства".

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Как подтвердил губернатор Гибралтара Фабиан Пикардо, нет никаких оснований для того, чтобы и дальше удерживать Grace 1, пускай в этом споре "одна из сторон и является супердержавой", имея в виду США, а ордер на арест танкера, выданный судом округа Колумбия, был официально отклонен. "Центральное ведомство Гибралтара по вопросам международной правовой помощи действительно получило от американских коллег ходатайство о пресечении отплытия судна Grace 1 с грузом, с целью начала процедуры конфискации в США. Центральное ведомство Гибралтара не может просить Верховный суд Гибралтара о содействии, запрошенном США", - говорится на сайте правительства Гибралтара, намеренного руководствоваться законодательством ЕС.

При этом США уже пригрозили "большими неприятностями" самому танкеру и "серьезными последствиями" связанным с ним лицам.

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