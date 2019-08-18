The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России

Американское издание National Interest дало оценку развитию ВМФ России. В статье говорится о том, что флот в РФ развивается стремительно, делая упор на малые корабли.

Издание указало, что Россия списывает старые крупные корабли, которые были наследием Советского Союза, и делает ставку на небольшие, но обладающие сильной мощью корабли. Авторы материала отметили, что российский флот в настоящее время эксплуатирует менее 30 крупных крейсеров, эсминцев и фрегатов и около 150 патрульных катеров, противоминных кораблей и корветов водоизмещением в несколько сотен или тысяч тонн.

Ранее американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море и сделали вывод, что гипотетический вооруженный конфликт может оказаться роковым для американского флота. Как писало издание National Interest, силы НАТО в Черном море "будут уничтожены в первые часы войны". По мнению экспертов, в том числе и американских, авианосцы, успешно использовавшиеся ранее против слабых противников США, устарели для условий современной войны с мощной державой.