Ученые в области изучения природы атмосферных явлений из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, США смоделировали то, как климат на планете отреагирует на глобальную ядерную войну, используя передовую 4D-версию так называемой "Климатической модели атмосферы". Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты.

За основу был взят потенциальный конфликт между двумя крупнейшими ядерными державами в мире - Россией и США. По оценке экспертов, такая ядерная война может "погрузить Землю в десятилетнюю зиму", что приведет к резкому падению глобальной температуры и постоянной темноте. При этом пик температуры не будет превышать девять градусов по Цельсию.

Пожары, которые начнутся в результате применения ядерного оружия, будут способствовать выбросу в атмосферу 147 миллионов тонн сажи. Покрыв земной шар в течение нескольких недель, эта сажа способна погасить свет от солнца. Эксперты прогнозируют, что потребуется около семи лет для того, чтобы завеса от сажи начала рассеиваться, и еще три года для того, чтобы свет вернулся к нормальному уровню. Кроме того, северный полярный вихрь - быстро движущийся поток воздуха, который окружает Северный полюс, - будет усиливаться в первый год после ядерных ударов, приведя к падению температуры ниже нуля градусов как в Арктике, так и в Северной Евразии. "Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решится провести такую атаку", - заключили исследователи. По их мнению, крайне важно, чтобы лица, принимающие ключевые политические решения, имели полное представление о климатических последствиях ядерной войны.