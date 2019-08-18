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18.08.2019 20:18
Рубрика: Общество

Землю покроют тонны сажи

Ученые из США рассказали о последствиях ядерной катастрофы
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(7940)
Ученые в области изучения природы атмосферных явлений из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, США смоделировали то, как климат на планете отреагирует на глобальную ядерную войну, используя передовую 4D-версию так называемой "Климатической модели атмосферы". Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты.

За основу был взят потенциальный конфликт между двумя крупнейшими ядерными державами в мире - Россией и США. По оценке экспертов, такая ядерная война может "погрузить Землю в десятилетнюю зиму", что приведет к резкому падению глобальной температуры и постоянной темноте. При этом пик температуры не будет превышать девять градусов по Цельсию.

Фото: Мирмекийская экспедиция Государственного Эрмитажа
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Пожары, которые начнутся в результате применения ядерного оружия, будут способствовать выбросу в атмосферу 147 миллионов тонн сажи. Покрыв земной шар в течение нескольких недель, эта сажа способна погасить свет от солнца. Эксперты прогнозируют, что потребуется около семи лет для того, чтобы завеса от сажи начала рассеиваться, и еще три года для того, чтобы свет вернулся к нормальному уровню. Кроме того, северный полярный вихрь - быстро движущийся поток воздуха, который окружает Северный полюс, - будет усиливаться в первый год после ядерных ударов, приведя к падению температуры ниже нуля градусов как в Арктике, так и в Северной Евразии. "Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решится провести такую атаку", - заключили исследователи. По их мнению, крайне важно, чтобы лица, принимающие ключевые политические решения, имели полное представление о климатических последствиях ядерной войны.

Общество Наука
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