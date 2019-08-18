В Подмосковье женщины-танкистки получили награды

Женщины-танкистки получили свои награды от Уралвагонзавода. В день завершения танкового биатлона на полигоне в Алабино были отмечены наградами те, кто по идее должны были стать новым символом Армейских игр - женские экипажи, открывшие танковый биатлон 3 августа.

Напомним, перед началом официальных заездов мужских танковых экипажей на дизельных Т-72Б3, трассу прошли и отстрелялись женщины на газотурбинных Т-80УЕ-1. Мелькнув на миг и вызвав бурю эмоций, женщины в черных комбинезонах исчезли. Как выяснилось, им не рекомендовали больше появляться на биатлоне в военной форме, категорически запретили общение с журналистами и представителями других команд. Странное решение тех, кто ими командовал. Зачем вообще женщин-военнослужащих отвлекали от исполнения прямых армейских обязанностей, отправляли на несколько месяцев в учебную часть, "рекомендовали" осваивать новую профессию танкиста, а потом показали на короткое время в Алабино - осталось загадкой.

Тем не менее женские экипажи со своей задачей справились. Среди них даже определили лучших.

А 17 августа в помещении пресс-центра танкового биатлона женщин-танкисток приветствовал заместитель генерального директора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов. Он сказал теплые слова в их адрес. Отдал должное их мужеству и высоко оценил достигнутые в кратчайший срок профессиональные результаты. Кстати, высказал мысль о том, что в программу игр "АрМИ" может быть следует ввести новый конкурс - женский танковый биатлон. На что танкистки ответили: всегда готовы.

Интересная деталь. Женские экипажи все время поддерживала техническая группа Омского завода транспортного машиностроения, где сейчас идет модернизация газотурбинных Т-80У. Они очень внимательно следили за техническим состоянием машин и внимательно прислушивались ко всем замечаниям со стороны экипажей, которые оценивали газотурбинные танки по-своему, по-женски. Эти специалисты тоже пришли поздравить танкисток.

Экипажам Т-80УЕ вручили по букетику цветов и предоставили возможность на свой вкус выбрать косметику на небольшую, но и немаленькую сумму. Все остались довольны.