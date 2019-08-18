В Совфеде ответили на слова Порошенко о "страхах" России

Россия не боится "единой и решительной Украины" и даже заинтересована в том, чтобы соседняя страна обрела эти качества, которые пригодятся в строительстве объединенной безблоковой Европы, заявил журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он отреагировал на публикацию в Facebook Петра Порошенко. "Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы - крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", - написал экс-президент Украины.

"Мы не боимся единства и решительности Украины, а, напротив, горячо приветствовали бы обретение страной вновь этих качеств", - заявил Франц Клинцевич. При этом он подчеркнул, что "единство Украины возможно только на основе прекращения войны в Донбассе и возвращения к истокам - братским отношениям с Россией", пеердает РИА Новости.

Петр Порошенко, по его мнению, оперирует устаревшими категориями времен "холодной войны", говоря об угрозах "для агрессии Российской Федерации". "Это химера, существующая лишь в его воображении, - считает сенатор. - Будущее за объединенной безблоковой Европой, и ее строительство потребует самого активного участия новой Украины и, естественно, России".