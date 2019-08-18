В понедельник в Москве состоится главное дерби страны "Спартак" - ЦСКА, которое увенчает и без того насыщенную программу 6-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

Руководителю департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александру Егорову не позавидуешь. Центральный матч тура еще не сыгран, а без грандиозного судейского скандала обойтись уже не получилось.

В фокусе оказался матч, в котором лидер чемпионата "Зенит" принимал грозненский "Ахмат". Встреча завершилась безголевой ничьей, но мирными нули на табло питерского стадиона точно не были.

Функции главного арбитра исполнял Алексей Матюнин. Человек с уже внушительным шлейфом скандалов. Так, в 2011 году его обвинили в нецензурной брани и высказываниях националистического толка в адрес одного из игроков. Судью тогда даже отстранили на год, но потом оправдали. А в ноябре 2014-го в оскорблениях на расовой почве Матюнина обвинил бразильский легионер "Зенита" Халк. Арбитру даже пришлось пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. На этот раз претензии к Матюнину были исключительно по поводу спорных решений, но вряд ли судье и его начальнику Егорову от этого намного легче.

Горячо стало уже на седьмой минуте, зенитовец Александр Ерохин упал в единоборстве с Ризваном Уциевым, и последний увидел перед собой красную карточку за "фол последней надежды". То, что гости будут недовольны, можно было предположить, но и Питер вердикт Матюнина не устроил. Ведь он тем самым отменил атаку, завершившуюся голом Азмуна.

Так или иначе, у "Зенита" появилось море времени, чтобы разыграть большинство. Один раз хозяевам это даже почти удалось, однако гол Эмилиано Ригони был отменен из-за крайне спорного офсайда. Кроме того, у Матюнина были основания назначить пенальти в ворота "Ахмата" после игры рукой Антона Швеца, но судья этот эпизод оставил без внимания.

В концовке обе команды даже устроили небольшую потасовку. Форвард "Зенита" Азмун объяснил ее тем, что соперник тянул время.

За свои эмоциональные высказывания наставник "Зенита" Сергей Семак и форвард команды Артем Дзюба могут быть дисквалифицированы на несколько игр

После финального свистка эмоции на стадионе продолжали кипеть. О чем говорить, если сорвался даже всегда тактичный и интеллигентный наставник "Зенита" Сергей Семак. Своего помощника, пытавшегося что-то выяснить у Матюнина, Сергей Богданович уводил со словами: "Не надо с этими козлами разговаривать".

Порыв подхватил нападающий "Зенита" Артем Дзюба, выдавший в микст-зоне огненную тираду: "Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом - нет. Матюнин - герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять фантазера Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Такое судейство - позор".

На последнюю фразу едко отреагировал полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков.

- Давайте не будем говорить про позор. Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?

На выступления зенитовских ораторов, судя по всему, будет и реакция официальных инстанций. Глава комитета по этике РФС Семен Андреев уже заявил, что подведомственный ему орган готов разобрать слова Дзюбы, если будет запрос от лиги. В худшем случае Артем получит дисквалификацию. Как и Семак, которым может заняться Контрольно-дисциплинарный комитет. Хотя тренер за свои слова уже извинился в соцсетях: "Прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем - здоровья и крепких нервов".

Без оценки не должна остаться и работа Матюнина. Но это уже компетенция Александра Егорова.

Между тем "Зенит" сыграл вничью уже второй раз в сезоне и позволил преследователям приблизиться к себе. Так, "Краснодар", одолевший "Тамбов" - 2:0, сократил отставание от лидера до одного очка. А "Ростов", игравший в воскресенье с "Уфой", и вовсе мог догнать питерцев в случае победы. Эта встреча, как и еще одно столичное дерби, "Динамо" - "Локомотив", завершилась после подписания номера "РГ" в печать.

Из других событий тура отметим продолжение голевой феерии форварда самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева. В матче с "Уралом" парень забил уже пятый мяч в шести играх. Причем снова сделал это необычно, технично перекинув вышедшего из ворот голкипера соперника. "Крылья" выиграли - 3:1, а Соболев возглавил список бомбардиров чемпионата.

Статистика

"Оренбург" - "Сочи" - 1:1

Голы: Калугин, 46 - Полоз, 68.

"Урал" - "Крылья Советов" - 1:3

Голы: Панюков, 90+4 - Гынсарь, 28; Соболев, 79; Радонич, 84.

"Тамбов" - "Краснодар" - 0:2

Голы: Вандерсон, 2; Уткин, 78.

"Зенит" - "Ахмат" - 0:0.

"Рубин" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Марков, 72