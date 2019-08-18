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18.08.2019 19:19
Рубрика: Власть

В диалоге с Европой

Владимир Путин посетит Францию и Финляндию
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(7940)
Начавшаяся неделя у президента России Владимира Путина будет богатой на международные контакты. В понедельник 19 августа он посетит Францию, где проведет переговоры со своим коллегой Эмманюэлем Макроном. А уже 21 августа Путин прилетит с рабочим визитом в Хельсинки и пообщается с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В четверг, 22 августа российский лидер примет в Москве президента Мозамбика Филипе Ньюси. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал журналистам главные темы предстоящих переговоров.

В понедельник в старинном форте Брегансон состоится встреча Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры двух стран помимо вопросов двустороннего сотрудничества обсудят дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирию и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. "Интересный вопрос о дальнейшем развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет в виду эту тему затронуть, в том числе с учетом нового состава европейских руководящих органов", - рассказал Ушаков. Он также добавил, что Россия уже выражала готовность возобновить политический диалог - "хотим, чтобы мы вернулись к соответствующей работе, к соответствующим контактам с руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза".

В старинном форте Брегансон состоится встреча Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Отдельно Ушаков обратил внимание на то, что переговоры президентов РФ и Франции пройдут в преддверии саммита G7 во французском Биаррице. Ожидается, что Макрон и Путин также обсудят внутриукраинский конфликт и возможные усилия по его урегулированию. "Вы знаете, французы неоднократно выступали с предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, и в том числе с учетом смены руководства на Украине", - напомнил он. По его словам, российская сторона поддерживает эту идею, но нужна тщательная подготовка встречи. "Чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", - подчеркнул Ушаков.
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Кроме того, в ходе переговоров двух президентов будет обозначена тема Сирии. Ушаков сообщил, что планируется обсудить проведение четырехстороннего саммита. Он напомнил, что первая встреча в таком формате состоялась в октябре 2018 года, и в ней приняли участие президенты России, Франции и Турции, а также канцлер ФРГ. "Сейчас тоже эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления, но обсудить ее наши лидеры вполне могут", - сказал Ушаков. Российская сторона, по его словам, настроена сначала провести саммит в астанинском формате. Запланировано также, что Путин и Макрон обсудят ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы. "Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом", - отметил помощник президента.

В целом значимая роль в переговорах в Брегансоне также будет отведена вопросам обеспечения безопасности в Европе с учетом той роли, которую Россия и Франция играют на европейской политической арене, рассказал Ушаков.

Во время визита Владимира Путина в Хельсинки "также будут обсуждаться перспективы восстановления конструктивного диалога России с Европейским союзом с учетом того, что Финляндия сейчас председательствует в ЕС с июля по декабрь текущего года", отметил Ушаков. Кроме того, в повестке переговоров - вопросы взаимодействия по Арктике и безопасность в районе Балтийского моря. "Наверняка будет обсуждаться тема безопасности в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использовании транспондеров военной авиацией", - уточнил Ушаков. Путин и Саули, по словам представителя Кремля, обсудят и развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической сфере.

В Хельсинки будут обсуждаться ­перспективы ­восстановления конструктивного диалога России с Европейским союзом

Вернувшись в Москву, 22 августа Владимир Путин встретится с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, с которым обсудит подготовку первого саммита Россия - Африка (пройдет в Сочи 24 октября). По словам Юрия Ушакова, эта встреча важна именно сейчас, потому что в Мозамбике на 15 октября назначены выборы. "С учетом этих выборов сам президент Мозамбика не может принять участие в нашем саммите, будет направлена соответствующая делегация. Но мы с ним вот переговорим до этого и частично учтем все это в ходе саммита с другими африканцами", - пояснил представитель Кремля.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Ушаков также рассказал о запланированных международных контактах Владимира Путина на полях Восточно-экономического форума, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. "Четвертого сентября в привязке к форуму проводятся двусторонние переговоры с индийским премьер-министром Моди, они займут большую часть этого дня", - сообщил Ушаков.

В ходе брифинга журналисты задали вопрос, были ли разосланы приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Мы вчера направили приглашения Борису Джонсону, Ким Чен Ыну, заранее направили", - ответил Ушаков. Он также напомнил, что среди других приглашенных международных лидеров - президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эмманюэль Макрон. "Французская сторона уже подтвердила свое участие", - добавил он.

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