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Рубрика: В мире

Задержанный в Гибралтаре иранский танкер готовится покинуть порт

Арестованный в Гибралтаре иранский нефтяной танкер Grace I готовится покинуть порт, сообщает Euronews. Отплытие, невзирая на ордер на арест, запланировано на ближайшие часы, и судно выйдет в море, как только на борт придет новая команда.

Фото: AP Photo/Marcos Moreno
Арест танкера Grace 1 приведет к эскалации напряженности между Ираном и США

Косвенно о планируемом самовольном уходе из-под ареста свидетельствует смена названия ставшего знаменитым танкера. Старое - Grace I - уже закрашено на носу корабля, и теперь судно носит название Adrian Darya I.

Напомним, 4 июля танкер, шедший под панамским флагом, был захвачен британскими королевскими морскими пехотинцами в западной части Средиземного моря у Гибралтара по подозрению в нарушении санкций Евросоюза. Он, предположительно, должен был доставить нефть в Сирию, которая является близким союзника Ирана.

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После задержания на борту танкера были обнаружены карты, а сообщения WhatsApp с мобильных устройств членов экипажа и их заявления показали, что судно направлялось в порт Баниас (Сирия) в нарушение санкций США, отмечается в судебных документах.

Вашингтон намерен задержать танкер на том основании, что он якобы связан с Корпусом стражей исламской революции в Иране (КСИР), который президент США Дональда Трамп в апреле этого года назвал террористической организацией.

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