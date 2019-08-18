Жена Порошенко дала 346 тысяч долларов на комедию о войне в Донбассе

Украинский культурный фонд (УКФ), возглавляемый супругой экс-президента Украины Марией Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен (порядка 23 миллионов рублей или 346 тысяч долларов) на завершение съемок комедии о войне в Донбассе под названием "Котик с горящими глазами". Об этом сообщают 18 августа украинские СМИ.

При этом фильм дополнительно получит порядка 16 миллионов рублей из фонда Госкино Украины, поскольку он одержал победу в конкурсе, организованном этим ведомством.

Как сказано на сайте УКФ, фильм должен помочь украинцам "избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики…"

Режиссер картины - Владимир Тихий, специализирующийся на короткометражных фильмах. Выход картины на широкий экран ожидается в октябре текущего года.