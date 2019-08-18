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18.08.2019 03:58
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Жительница Казахстана родила двоих детей с разницей в два месяца

Текст: Оксана Грибанова

В Уральске 29-летняя пациентка перинатального центра Лилия Коновалова 24 мая родила девочку, а спустя два с лишним месяца 9 августа - мальчика. Врачи объяснили это редкой анатомической особенностью, связанной с тем, что у женщины двойная матка.

Врожденный порок развития матки значительно уменьшает шансы на успешный исход родов. Кроме того, сама беременность в этом случае проходит достаточно тяжело. Так, Лилии Коноваловой на протяжении всей беременности рекомендовали как можно больше лежать и стараться не выходить не улицу.

В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд

Благодаря профессионализму медиков, роды прошли хорошо. Девочка родилась весом в 850 граммов (при росте в 42 сантиметра) на 25 неделе беременности. Вес мальчика, который появился на свет спустя 16 дней, составил около трех килограммов, а рост - 50 сантиметров.

В марте этого года сообщалось, что 20-летняя жительница Бангладеш с двойной маткой родила дважды за один месяц. Так, сначала на свет появился мальчик, а через 26 дней родились двойняшки.

В мире экс-СССР Казахстан Общество Здоровье Общество Семья и дети
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