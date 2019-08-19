Актриса Изабель Юппер: Сараево - моя любовь

В столице Боснии и Герцеговины в рамках юбилейного 25-летнего Международного кинофестиваля Sarajevo Film Festival - SFF была вручена награда "Почетное сердце Сараево". В этом году ее удостоилась одна из самых признанных актрис французского кино - Изабель Юппер.

"Спасибо Вам! - подчеркнула француженка. - Я тронута и польщена тем, что нахожусь сегодня здесь. Спасибо Мирсаду Пуриватре (директор SFF - прим. ред.), позвавшему меня на этот фестиваль, где прославляется жизнь и жизненная сила Сараево. Для меня особая честь находиться здесь: Сараево - это идеал космополитизма, Сараево - моя любовь!" Изабель Юппер поделилась своими впечатлениями от боснийской столицы. "Я впервые в Сараево и весьма горжусь этим. Думаю, что это фантастический фестиваль. Для меня очень много значит эта награда. Большое удовольствие находится в Сараево. Сараево занимает особое место во всех сердцах", - резюмировала после награждения растроганная актриса.

Между тем Юппер 8-10 сентября покажет в Москве и Санкт-Петербурге моноспектакль "Любовник" по одноименному роману Маргерит Дюрас. При этом французская актриса в интервью ТАСС призналась, что готова к сотрудничеству с российскими режиссерами, поскольку уважает современный кинематограф страны. "Я бы с огромным удовольствием снялась в картине русского режиссера, - призналась Юппер. - Я выросла на классических фильмах эпохи большого русского кино, например, "Летят журавли" или фильмы Тарковского, поэтому отношусь к российскому кинематографу с большим уважением".