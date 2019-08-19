Ангела Меркель вышла в свет в купленном 23 года назад наряде

Канцлер ФРГ Ангела Меркель удивила общественность, показавшись на публике в яркой блузе. Как сообщает "Газета.ru", этот наряд, похожий на японское кимоно, служит политику уже 23 года.

Впервые Меркель вышла в свет в этой приметной блузе в 2002 году на церемонии открытия фестиваля музыки Вагнера. А купила ее и того раньше.

Канцлера замечали в этом же одеянии и в другие годы. Похоже, блуза является одной из любимых одежд Меркель. Как отмечают пользователи соцсетей, этот наряд ей к лицу, поэтому не стоит гнаться за модой.